RIA Novosti: W 2023 roku samobieżny system artyleryjski Sprut-SDM1 znajdzie się na wyposażeniu rosyjskich sił powietrzno-desantowych

W 2023 roku samobieżny system artyleryjski Sprut-SDM1 znajdzie się na wyposażeniu rosyjskich sił powietrzno-desantowych. Wtedy ma ruszyć także jego seryjna produkcja – podała w środę agencja „RIA Novosti”.

Plan przewiduje, że do końca 2022 roku zakończą się testy systemu. Sprzęt ma zostać oddany do użytku w 2023 roku. Następnie ma rozpocząć się jego seryjna produkcja. „Zgodnie z planem państwowe testy najnowszego działa przeciwpancernego Sprut-SDM1 powinny zakończyć się do końca 2022 r. W 2023 r. pojazd powinien zostać oddany do użytku, a następnie rozpoczną się jego seryjne dostawy do Wojsk Powietrznodesantowych” – pisze agencja „RIA Nowosti”, powołując się na wojskowe źródło.

Źródło podkreśla, że dzięki potężnej broni zdolnej do użycia kierowanych pocisków rakietowych, nowemu systemowi sterowania kompleksem uzbrojenia, a także obecności automatycznego systemu śledzenia celu, siła ognia „Sprut-SDM1” ma poziom porównywalny z czołgami bojowymi.

Przypomnijmy, że w grudniu ubiegłego roku rosyjskie ministerstwo obrony zdecydowało o zakupie nowych, pływających niszczycieli czołgów Sprut-SDM1 dla wojsk powietrznodesantowych.

Omawiane pojazdy opracowano na bazie lekkiego pływającego niszczyciela czołgów Sprut-SD, przeznaczonego dla wojsk powietrznodesantowych, na podwoziu BMD-4. Weszły one do służby 2006 roku, a do końca minionej dekady rosyjskie wojska otrzymały kilkadziesiąt sztuk. W 2010 roku resort obrony porzucił ten projekt po tym, jak w czasie parady z okazji Dnia Zwycięstwa w jednym z pojazdów zapalił się silnik. Ponadto, pierwsze egzemplarze krytykowano z powodu nieudanej konstrukcji i słabego opancerzenia.

Z kolei Sprut-SDM1 to zasadniczo nowe pojazdy, zunifikowane z nowymi BMD-4M. Ta zmodernizowana wersja ma lepsze opancerzenie oraz cyfrowe systemy kierowania ogniem poprawiające celność i umożliwiające niszczenie dronów lub śmigłowców. Uzbrojone są też w rakiety na bazie Inwar-M, wystrzeliwane przez lufę, zdolne do przełamywania pancerza reaktywnego. Jest też wersja z głowicą przeznaczoną do niszczenia fortyfikacji. Głównym uzbrojeniem jest armata kal. 125 mm, taka jak w podstawowych rosyjskich czołgach.

Omawiane pojazdy opracowano z myślą o wsparciu ogniowym desantu z powietrza. Zdaniem pułkownika Walerija Jurjewa, wiceszefa Związku Spadochroniarzy Rosji, dzięki pojazdom Sprut-SDM1 rosyjskie siły powietrznodesantowe będą mogły stawać do walki z przeciwnikiem wyposażonym w ciężkie pojazdy opancerzone.

