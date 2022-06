Reznikow: Potrzebujemy pomocy. Cena zwłoki jest mierzona ukraińską krwią

Europa musi szybciej dozbroić Ukrainę, a siły ukraińskie są w stanie przestawić swoje uzbrojenie na standardy NATO w ciągu miesiąca – oświadczył minister obrony Ukrainy Ołeksij Reznikow w opublikowanym wywiadzie dla tygodnika „Economist”.

„Potrzebujemy pomocy, szybko, bo cena zwłoki jest mierzona ukraińską krwią” – oznajmił Reznikow. Jak podkreśla „Economist”, na Ukrainie ginie obecnie 100-200 osób dziennie.

„Świat albo niezupełnie rozumie, co się dzieje, albo rozumie, jest zmęczony i nie przeszkadza mu śmierć paru Ukraińców” – stwierdził Reznikow, wyrażając zaniepokojenie tym, co widzi na pierwszych stronach gazet.

Jak przekazał, po konferencji NATO w Ramstein 26 kwietnia wydawało się, że Zachód godzi się na uzbrojenie Ukrainy, by mogła wygrać wojnę. „Zachód zaczął wierzyć, że Dawid pokonuje Goliata” – powiedział Reznikow. Jednak według niego obecne walki we wschodniej Ukrainie pokazują, że była to przedwczesna ocena – siły rosyjskie wykorzystując słabość ukraińskiej artylerii i lotnictwa, wypierają Ukraińców z okolic Siewierodoniecka w obwodzie ługańskim i wzmagają ataki koło Słowiańska w obwodzie donieckim.

„Economist” zauważa, że przekazy ukraińskich żołnierzy wracających z frontu mówią o chaotycznych rozkazach dowództwa, brakującej amunicji i wysyłaniu na front młodych, niedoświadczonych żołnierzy-ochotników. Wedle Reznikowa to nieunikniony skutek rosyjskiej inwazji. „Jak mogłoby być inaczej? Ci młodzi ludzie trafiają na linię frontu, choć nikt nie chce, by tam byli, i umierają. Świat powinien o tym wiedzieć” – podkreśla.

Ukraiński minister twierdzi, że w niektórych rejonach przewaga Rosjan w uzbrojeniu jest 10-krotna, dlatego Ukraina potrzebuje sprzętowej pomocy z Zachodu.

Reznikow powiedział, że wieloprowadnicowe wyrzutnie rakietowe powinny dotrzeć do Ukrainy „wkrótce, może w ciągu tygodnia albo dwóch”, ale Ukraina potrzebuje dużej ich liczby. Tymczasem sojusznicy mogą uzależnić ich dostawy od reakcji Rosji.

Ukraiński minister odnosząc się do stosunku państw zachodnich do potrzeb ukraińskiej armii stwierdził, że męczenie „jest naturalną psychologiczną reakcją na stres”, a politycy muszą myśleć o „sprawach krajowych” i konsekwencjach swoich decyzji. Zaznaczył jednocześnie, że ta wojna nauczyła go, iż sojusznicy Ukrainy więcej mówią o prawach człowieka i wolności, niż ich bronią. „Zachodnia biurokracja i pragmatyzm okazały się silniejsze niż wartości” – oznajmił.

Reznikow podkreślił, że Ukraińcy nigdy nie zgodzą się na ustępstwa terytorialne wobec reżimu, który przelał tyle ukraińskiej krwi.

Jak informowaliśmy, w wywiadzie dla BBC opublikowanym w czwartek doradca szefa Biura Prezydenta Ukrainy Mychajło Podolak powiedział, że straty ukraińskiego wojska sięgają obecnie od 100 do 200 żołnierzy dziennie.

BBC zauważa, że to najwyższa wysokość dziennych strat osobowych ujawniona przez Kijów od początku wojny. 1 czerwca prezydent Wołodymyr Zełenski stwierdził, że codziennie na polu walki ginie od 60 do 100 ukraińskich żołnierzy, a 500 zostaje rannych.

W rozmowie z brytyjską stacją Podolak powiedział, że jedną z głównych przyczyn dużej liczby ukraińskich strat jest brak parytetu między ukraińskimi i rosyjskimi możliwościami bojowymi. Jego zdaniem Ukraina potrzebuje do 300 systemów rakietowych, aby móc mierzyć się z siłą ognia rosyjskiej armii i wyzwolić okupowane terytoria.

„Euforia, która towarzyszyła nieoczekiwanym zwycięstwom Ukrainy nad nieudolnymi rosyjskimi wojskami zanika, ponieważ Moskwa dostosowuje swoją taktykę, odzyskuje siły i ukazuje przytłaczającą siłę ognia stosowaną przeciwko mocno niedozbrojonym ukraińskim wojskom” – napisał w piątek amerykański dziennik Washington Post. Dziennik zwraca uwagę, że Rosjanie wciąż popełniają błędy, tracą też ludzi i sprzęt, lecz w mniejszym stopniu niż w pierwszych miesiącach konfliktu.

„Ukraina i Stany Zjednoczone mają nadzieję, że nowe dostawy broni z Zachodu umożliwią Ukrainie odzyskanie inicjatywy i odbicie około 20 proc. ukraińskiego terytorium zajętego przez Rosjan od początku inwazji 24 lutego. Wydaje się, że te nadzieje są jednak jeszcze przedwczesne” – uważa Ołeksandr Danyluk, były doradca ministra obrony Ukrainy.

„Rosjanie wykorzystują przeciwko nam artylerię dalekiego zasięgu, często bez żadnej odpowiedzi. Mogą atakować z odległości kilkudziesięciu kilometrów, a my nie możemy odpowiedzieć ogniem. Znamy wszystkie współrzędne wszystkich ważnych celów, ale nie mamy środków do kontrataku” – dodał.

Podkreślił, że Rosjanie wystrzeliwują na pozycje ukraińskie około 50 tys. pocisków artyleryjskich dziennie, a Ukraińcy mogą odpowiedzieć tylko około pięcioma do sześciu tysiącami pocisków dziennie. USA zobowiązały się do dostarczenia 220 tys. sztuk amunicji, co wystarczy, by dorównać rosyjskiej sile ognia przez około cztery dni.

Pentagon uważa, że większość amerykańskich haubic M777, które zdaniem Amerykanów umożliwią Ukrainie dotrzymanie tempa rosyjskim atakom, jest obecnie używana na polu bitwy, lecz Rosjanie nadal posuwają się naprzód.

Cztery z bardziej zaawansowanych systemów rakietowych HIMARS o większym zasięgu, o które Ukraińcy od dawna prosili Stany Zjednoczone, są w drodze, tak jak trzy podobne systemy, które zadeklarowała się wysłać Wielka Brytania. Pentagon zasugerował, że więcej systemów zostanie udostępnionych, gdy Ukraińcy zademonstrują, że są w stanie ich używać.

Jednak Rosjanie rozpoczęli wojnę z około dziewięciuset własnymi systemami tego typu. Chociaż Ukraińcy twierdzą, że zniszczyli ich setki, Rosjanom wciąż pozostały setki.

Dmitri Alperovitch, specjalista ds. geopolityki i były doradca amerykańskiego resortu obrony uważa, że Ukraińcy nadal sprawnie walczą i mogą spowodować wśród Rosjan straty. Zaznaczył, że dowodem zdolności Ukraińców była majowa próba przekroczenia przez Rosjan Zachodniego Dońca, gdzie setki Rosjan zginęło, a dziesiątki pojazdów wojskowych zostało zniszczonych. Ukraińcy przeprowadzają także z sukcesem ataki z dronów na rosyjski pozycje i kolumny z zaopatrzeniem.

Kresy.pl / economist.com