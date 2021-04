Reuters: koncentracja rosyjskich wojsk u granic Ukrainy to „celowy pokaz siły”

Agencja Reutera, powołując się na swoje źródła zbliżone do Kremla i separatystów podaje, że przerzucanie przez Rosję wojsk i sprzętu ciężkiego blisko granic Ukrainy to nie przygotowanie do wojny, lecz celowy pokaz siły.

Reuters opisuje nowe nagrania wideo, na których widać dziesiątki rosyjskich transporterów opancerzonych i wyrzutni rakietowych transportowanych koleją oraz czołgi rozstawione przy torach, biegnących przez południowo-wschodnią cześć Rosji, w regionie sąsiadującym z Ukrainą.

Reuters, powołując się na swoje źródła podaje, że przerzucanie wojsk i sprzętu ciężkiego w pobliże granicy z Ukrainą to celowy pokaz siły.

„Rozlokowywanie w ostatnim czasie ciężkiego sprzętu blisko granicy Ukrainy, uchwycone w tym tygodniu na wideo, to, jak powiedziało źródło zbliżone zarówno do Kremla, jak i do prorosyjskich terrorystów [chodzi o donbaskich separatystów, których strona ukraińska uważa za terrorystów – red.], celowy pokaz siły w czasie rosnących napięć między byłymi republikami sowieckimi” – podaje Reuters.

„Moskwa robi to otwarcie, celowo ujawniając czołgi w czasie dnia. Tak się nie przygotowuje wojny, to po prostu pokaz siły” – twierdzi źródło.

Ponadto, według tego źródła oraz dwóch innych osób powiązanych z separatystami, wzmacnianie wojsk w tym regionie nie jest oznaką większej eskalacji w konflikcie.

W czwartek rzeczniczka Białego Domu, Jen Psaki powiedziała, że Rosja ma więcej żołnierzy przy wschodniej granicy Ukrainy niż kiedykolwiek od 2014 roku. Zaznaczyła, że Stany Zjednoczone „są coraz bardziej zaniepokojone niedawną eskalacją rosyjskiej agresji na wschodniej Ukrainie, w tym ruchami wojsk rosyjskich na granicy z Ukrainą”. Rzeczniczka nie podała liczby rosyjskich żołnierzy rozmieszczonych na granicy z Ukrainą, ale był to pierwszy raz, kiedy administracja Bidena otwarcie podniosła temat liczby rosyjskich żołnierzy.

Jak pisaliśmy, zdaniem ministra obrony Ukrainy Andrija Tarana, Rosja celowo pogarsza sytuację w obszarze konfliktu na wschodzie Ukrainy w celu sprowokowania tego kraju. Wcześniej Dmitrij Kozak, wiceszef Administracji Prezydenta Rosji powiedział, że władze Ukrainy imitują działania bojowe w Donbasie i zagrożenie wojenne, próbując odwrócić uwagę od własnego kryzysu wewnętrznego.

