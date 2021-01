Weteran SS-Galizien „Bohaterem Ukrainy”? Ukraiński parlament wystosował wniosek do prezydenta

Na wniosek deputowanej z nacjonalistycznej partii Swoboda ukraiński parlament poprosił prezydenta Ukrainy o pośmiertne nadanie tytułu „Bohatera Ukrainy” byłemu żołnierzowi dywizji Waffen SS-Galizien Mychajle Mułykowi.

Deputowana z partii Swoboda Oksana Sawczuk poinformowała na swojej stronie na Facebooku, że na jej wniosek Rada Najwyższa Ukrainy – jednoizbowy ukraiński parlament – przegłosowała w piątek wystosowanie do prezydenta kraju prośby o nadanie Mychajle Mułykowi najwyższego ukraińskiego tytułu – „Bohatera Ukrainy”. Jej wniosek poparło 267 parlamentarzystów.

„Cieszy, że parlament rozumie zasługi członków dywizji i ich nieoceniony wkład w zachowanie ukraińskiej państwowości!” – napisała na swojej stronie internetowej partia Swoboda.

Jak podaje strona internetowa localhistory.org.ua, wniosek parlamentu musi zostać rozpatrzony przez prezydenta w ciągu 15 dni. Zdaniem Localhistory.org.ua sprawa jest „wyjątkowa” ze względu na kontrowersje, jakie w ukraińskim społeczeństwie wzbudza kolaboracyjna jednostka, jaką była dywizja SS-Galizien.

Wniosek parlamentu do prezydenta w sprawie Mułyka odnotował w mediach społecznościowych przewodniczący Ukraińskiego Komitetu Żydowskiego Eduard Dolinsky.

Według localhistory.org.ua Mychajło Mułyk urodził się 28 października 1920 roku we wsi Horożanka, obecnie leżącej w obwodzie tarnopolskim. W wieku 17 lat wstąpił do Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów. We wrześniu 1943 roku wstąpił do SS-Galizien, gdzie służył jako radiooperator. Po rozbiciu dywizji w bitwie pod Brodami w lipcu 1944 roku przez Armię Czerwoną trafił do sowieckiej niewoli a później do łagrów. Na wolność wyszedł w 1958 roku i osiadł w Stanisławowie (obecnie Iwano-Frankiwsk). W 1991 roku organizował Stowarzyszenie Więźniów Politycznych i Represjonowanych a rok później był jednym z założycieli Bractwa Byłych Żołnierzy SS-Galizien. W 2017 roku otrzymał tytuł honorowego obywatela Iwano-Frankiwska. Zmarł 25 stycznia 2020 roku; w jego pogrzebie wzięli udział mer miasta, szef rady obwodowej i greckokatolicki arcybiskup, a także osoby w mundurach SS-Galizien, o czym informowaliśmy.

CZYTAJ TAKŻE: Szef ukraińskiego IPN: żołnierze Waffen SS-Galizien nie kolaborowali z III Rzeszą

14 Dywizja Grenadierów Waffen SS-Galizien była kolaboracyjną jednostką zbrodniczej formacji Waffen-SS, złożoną z ukraińskich ochotników z dawnej Galicji będących w świetle prawa międzynarodowego obywatelami polskimi. Niemcy powołali ją w 1943 roku dla uzupełnienia braków kadrowych. Z części ochotników do SS-Galizien Niemcy utworzyli galicyjskie pułki policyjne, które „wsławiły” się licznymi zbrodniami na Polakach w Małopolsce Wschodniej i na Lubelszczyźnie w 1944 roku, w tym w Hucie Pieniackiej.

Kresy.pl / svoboda.org.ua / localhistory.org.ua