Ukraińcy konstruują samochód elektryczny

Działająca w Krzywym Rogu spółka Murmuration Technology pracuje nad skonstruowaniem pierwszego ukraińskiego samochodu elektrycznego.

O nowym projekcie motoryzacyjnym na Ukrainie napisał na Facebooku prezes Murmuration Technology Witalij Brizgałow, którego wpis przytoczyła w środę agencja informacyjna UNIAN. Opracowywana przez ukraińską firmę maszyna ma być typem dostawczego „samochodu miejskiego”. Marka będzie nazywać CoolOn!. Brizgałow podał, że ukraiński samochód elektryczny będzie miał długość 5 metrów, szerokość 1,7 m i wysokość 2,1 m.

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda. Przekaż 50 zł Zwalczaj propagandę.

Prezes Murmuration Technology twierdzi, że jego firma sama opracowuje silnik do nowego samochodu. „Napęd na przednie koła lub napęd na cztery koła, od 30 do 80 kW. Silnik dość znacząco różni się w stosunku do tych stosowanych w innych samochodach elektrycznych. Nasz silnik to zmodernizowany silnik reuluktancyjny. Modernizacja całkowicie pozbawiła silnik jego znanych wad: pulsacji momentu obrotowego i złożonego falownika. Teraz jest to prawdopodobnie najbardziej niezawodny typ silnika” – napisał Brizgałow. Stwierdził on, że opracowany w jego firmie silnik będzie też tańszy od tych produkowanych przez konkurentów ponieważ jego budowa wymaga dwukrotnie mniejszej ilości miedzi. Brizgałow zachwalał, że ukraiński samochód będzie miał nie tylko lepszy silnik od konkurentów, ale również sprawniejszy układ hamulcowy.

Prezes Murmuration Technology napisał, że prezentacja konstruowanego przez jego firmę samochodu odbędzie się latem 2020 r. Firma skoncentruje się na poszukiwaniu klientów wśród podmiotów komercyjnych – firm logistycznych i służb transportowych.

Czytaj także: Koreańczycy zainwestują miliardy złotych pod Wrocławiem

unian.net/kresy.pl