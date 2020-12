Ukraina luzuje obostrzenia w Sylwestra – restauracje będą mogły pracować do świtu

Kawiarnie i restauracje na Ukrainie będą mogły pracować przez całą sylwestrową noc aż do godziny 7 rano. Ukraiński rząd poluzował przepisy w tej sprawie.

Jak podaje agencja Ukrinform, ukraiński rząd zmienił w środę swoje rozporządzenie z 9 grudnia br., w którym wprowadził nowe ograniczenia w związku z epidemią koronawirusa. Jedno z tych obostrzeń przewidywało, że w nocy z 31 grudnia na 1 stycznia lokale gastronomiczne będą mogły pracować wyłącznie do godziny 1. Wczorajsza zmiana rozporządzenia pozwala takim placówkom na pracę aż do godziny 7. w Nowy Rok.

Jednocześnie pozostawiono w mocy przepisy zakazujące organizacji dyskotek i bankietów oraz nakazujące lokalom gastronomicznym rozstawianie stołów tak, by dystans pomiędzy nimi był nie mniejszy niż 2 metry. Za jednym stołem mogą zasiąść maksymalnie 4 dorosłe osoby, które na czas spożywania posiłków i napojów mają prawo ściągnąć maseczki.

W przeciwieństwie do m.in. Polski ukraiński rząd nie zdecydował się na ogłoszenie w sylwestrową noc godziny policyjnej.

W pozostałe dni do 8 stycznia 2021 roku lokale gastronomiczne na Ukrainie mogą wydawać posiłki na miejscu między godziną 7 a 23. W nocy wydawanie posiłków jest możliwe tylko na wynos lub z dowozem.

Jak pisaliśmy, większe ograniczenia zaplanowano na Ukrainie dopiero od 8 stycznia, czyli po prawosławnych i grekokatolickich świętach Bożego Narodzenia. Do 24 stycznia zamknięte mają być kawiarnie, bary i restauracje (możliwe będą tylko zamówienia na wynos lub w dostawie do domu), sklepy inne niż spożywcze, kina, siłownie, sale gimnastyczne, teatry, centra handlowe i rozrywkowe, z wyłączeniem znajdujących się tam sklepów spożywczych, aptek czy drogerii. We wszystkich instytucjach edukacyjnych, z wyjątkiem przedszkoli, zostaną ogłoszone ferie. Wszelka działalność rozrywkowa, reklamowa, sportowa, kulturalna wraz z wydarzeniami masowymi zostanie zakazana. Działać ma jednak transport publiczny, żeby umożliwić dojazdy do pracy. Na czas lockdownu otwarte mają pozostać sklepy spożywcze, apteki, banki, urzędy pocztowe, placówki medyczne, a także drogerie i sklepy sprzedające sprzęt komunikacyjny czy jedzenie dla zwierząt, warsztaty samochodowe. Stacje benzynowe mają działać bez części kateringowej, a salony fryzjerskie tylko na umówione spotkania w ograniczonym zakresie.

Kresy.pl / Ukrinform / dw.com