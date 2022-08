Rosjanie donoszą o kolejnych eksplozja na terenie Zaporoskiej Elektrowni Atomowej

Rzecznik Departamentu Stanu USA Vedant Patel napisał na Twitterze: "Jesteśmy zaniepokojeni doniesieniami o zbezczeszczeniu przez Białoruś kolejnego cmentarza poświęconego polskim bojownikom z czasów II wojny światowej". "Wzywamy Białoruś do poszanowania świętości i zachowania historii tych miejsc" - dodał.

We are alarmed at reports of Belarus’ desecration of another cemetery dedicated to Polish fighters during World War II. We call on Belarus to respect the sanctity and preserve the history of these sites.