Na Ukrainie trwają państwowe testy drona rozpoznawczego Łełeka-100 [+FOTO]

Wyniki prowadzonych na Ukrainie państwowych testów drona rozpoznawczego Łełeka-100 zdecydują o jego przyjęciu na stan uzbrojenia ukraińskiej armii.

O państwowych testach prototypu drona Łełeka-100 przeznaczonego do badań poinformował we wtorek ukraiński Państwowy Naukowo-badawczy Instytut Prób i Certyfikacji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego (DNDI). Odbywają się one w obwodach dniepropietrowskim i czernihowskim. O przygotowaniach do testów pisaliśmy w czerwcu br.

Jak poinformowano, loty testowe bezzałogowca prowadzone są wspólnie przez zewnętrznych pilotów od producenta oraz personelu specjalnej brygady DNDI, po przejściu odpowiedniego przeszkolenia.

Według przedstawicieli ukraińskiego sztabu, bezzałogowiec „Łełeka-100” to jeden z perspektywicznych ukraińskich latających aparatów bezzałogowych.

Program państwowych testów przewiduje m.in. ocenę systemu w warunkach przeciwdziałania ze strony środków obrony przeciwlotniczej i walki radioelektronicznej.

Ukraiński bezzałogowiec Łełeka-100 (pol. Bocian-100) to wojskowy, wielozadaniowy dron wojskowy, zaprojektowany do zadań rozpoznawczych z powietrza. Został opracowany dla prowadzenia rozpoznania, patrolowania, kartografowania miejscowości z możliwością przekazywania informacji operacyjnych i pozyskiwania dokładnych danych współrzędnych geograficznych w czasie rzeczywistym.

Strona ukraińska zapewnia, że system ten potrafi operować w warunkach zakłócania radio-elektronicznego, przy celowym zakłócaniu sygnału radiowego lub blokowaniu systemu nawigacji satelitarnej. Dron może być wykorzystywany niezależnie od warunków pogodowych i przez całą dobę. W 2016 roku po testach został dopuszczony do eksploatacjij w Siłach Zbrojnych Ukrainy. W oparciu o obecne testy państwowe zostanie podjęta decyzja ws. przyjęcia dronów Łełeka-100 na stan uzbrojenia ukraińskiej armii.

Drony Łełeka-100 wykorzystywany jest w ukraińskiej armii i przez jednostki MSW, a ponadto jest oferowany klientom zagranicznym.

Według Denysa Czeredniczenki, współwłaściciela firmy DeViRo, producenta tych bezzałogowców, jak dotąd wykonały one nawet 46 proc. wszystkich bezzałogowych lotów bojowych na Donbasie. Głównymi zaletami tego systemu ma być wysoka wytrzymałość i trwałość płatowca, dla którego gwarancja to około 500 lotów, a także „potężna ochrona przed środkami walki radioelektronicznej”. Maksymalny pułap wynosi 1500 m, prędkość przelotowa 60-70 km/godz., prędkość maksymalna 120 km/godz. Zasięg drona to 100 km. Posiada napęd elektryczny. Może on przebywać w powietrzu ponad 2 godziny.

