Z darmową wizą elektroniczną na jedną trzecią terytorium Rosji

Władze Rosji znacznie rozszerzyły możliwości wjazdu na jej terytorium na podstawie darmowej wizy elektronicznej obywatelom 53 państw. Wśród nich jest Polska.

Nowy premier Rosji Michaił Miszustin podpisał rozporządzenie rozszerzające liczbę państw, których obywatele mogą przyjeżdżać w celach turystycznych na rosyjski Daleki Wschód na podstawie darmowej wizy elektronicznej. Do tej pory dotyczyło to obywateli tylko 18 państw. Rozporządzenie z 24 stycznia rozszerzyło ich liczbę do 53.

Nowe przepisy objęły obywateli wszystkich państw Unii Europejskiej oraz Andory, Bahrajnu, Watykanu, Indii, Indonezji, Iranu, Kataru, Chińskiej Republiki Ludowej, Korei Północnej, Kuwejtu, Liechtensteinu, Malezji, Meksyku, Monako, Norwegii, Omanu San Marino, Macedonii Północnej, Serbii, Singapuru, Turcji, Filipin, Szwajcarii i Japonii.

Na razie na stronie Wydziału Konsularnego rosyjskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych o darmową wizę można wystąpić tylko dla Kraju Nadmorskiego, obwodu sachalińskiego, obwodu amurskiego, Kraju Kamczackiego, Kraju Chabarowskiego, Kraju Zabajkalskiego, Republiki Buriacji, Czukockiego Okręgu Autonomicznego. W środę nie było jeszcze możliwości wybrania pozostałych regionów Dalekowschodniego Okręgu Federalnego: Republiki Jakucji, obwodu magadańskiego, Żydowskiego Obwodu Autonomiecznego, choć w medialnych doniesieniach można było przeczytać o objęciu procedurą całego rosyjskiego Dalekiego Wschodu.

By dostać się na podstawie darmowej wizy elektronicznej do wymienionych wcześniej regionów będzie można skorzystać z lotnisk w miastach: Pietropawłowsk-Kamczacki, Błagowieszczeńsk, Chabarowsk, Jużnosachalińsk, Anadyr, Czyta, Ułan Ude i Władywostok. Do tego ostatniego miasta będzie można przybyć także drogą morską. E-wiza jest darmowa i ważna 30 dni od dnia jej wystawienia. Jednorazowo na terenie Rosji możemy maksymalnie przebywać przez 8 dni.

Jeszcze we wrześniu 2019 r. rosyjskiego władze pozwoliły obywatelom 53 państw, w tym Polski, przyjeżdżać na podstawie darmowej wizy elektronicznej do Petersburga i obwodu leningradzkiego. Wcześniej było to możliwe w przypadku obwodu kaliningradzkiego.

