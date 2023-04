Wysoki wyrok dla znanego rosyjskiego opozycjonisty

Wszystkie osiem czołgów bojowych Leopard 2 obiecanych Ukrainie przez Kanadę dotarło do Polski - oświadczyła kanadyjska minister obrony Anita Anand na Twitterze. "Będziemy nadal #StandWithUkrainie i zapewniać Ukraińcom narzędzia, których potrzebują do walki i wygrania tej wojny" - napisała.

✳️ It’s official: All eight Leopard 2 battle tanks promised by Canada for Ukraine have now arrived in Poland.