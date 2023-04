Pierwsze duńskie Leopardy 1 dla Ukrainy w nadchodzących tygodniach [+VIDEO]

Pełniący obowiązki ministra obrony Danii Troels Lund Poulsen poinformował w piątek, że pierwsze Leopardy 1 dla Ukrainy mogą być gotowe w nadchodzących tygodniach.

W lutym rząd nawiązał współpracę z Niemcami i Holandią, aby przekazać Ukrainie co najmniej 100 czołgów Leopard 1. Niektóre zbiorniki są odnawiane we Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft. W piątek rano p.o. ministra obrony Troels Lund Poulsen odwiedził firmę we Flensburgu.

„To duża i ważna darowizna na rzecz walki o wolność Ukraińców, która powstała przy szerokim poparciu innych partii w Folketingu i którą mamy nadzieję wkrótce wysłać na Ukrainę” – mówi p.o. ministra obrony Troels Lund Poulsen .

Minister obrony i inni duńscy politycy odwiedzili FFG wraz z ambasadorem Danii w Niemczech Susanne Hyldelund i attaché ds. obrony generałem brygady Jakobem Heniusem i mieli okazję omówić trwającą renowację czołgów Leopard 1 z dyrektorem FFG Norbertem Erichsenem.

Dania rozpoczęła projekt renowacji dużej liczby czołgów Leopard 1A5 wraz z Holandią i Niemcami na początku lutego. Pierwszym celem cząstkowym projektu jest nadal możliwość dostarczenia czołgów do dwóch batalionów – co odpowiada około 80 czołgom – w nadchodzących miesiącach. Pierwsze czołgi mają być gotowe do ukraińskiego szkolenia w nadchodzących tygodniach.

„Podczas mojej wizyty na Ukrainie na początku tego tygodnia miałem okazję porozmawiać o darowiznach z moim ukraińskim kolegą Ołeksijem Reznikowem. Podziękował on za datki z Danii – w tym za zbliżającą się dostawę czołgów Leopard. To darowizna, o którą proszą Ukraińcy i która dobrze pasuje do innego ukraińskiego sprzętu” – mówił Troels Lund Poulsen.

W ramach projektu Ukrainie zostanie zaoferowana edukacja i szkolenie w zakresie obsługi czołgów, a także części zamienne i pakiet amunicji.

Zobacz też: Dania planuje dostarczyć w maju haubice Caesar na Ukrainę

Leopard 1A5 to ulepszona wersja rodziny czołgów Leopard 1. Zachowuje konstrukcję Leoparda 1, składającą się z trzech głównych części z kierowcą siedzącym z przodu po prawej stronie kadłuba, wieżą pośrodku i komorą silnika z tyłu. Czołg ma czteroosobową załogę, w tym dowódcę, kierowcę, strzelca i ładowniczego. Wersja duńska zachowuje oryginalną spawaną wieżę.

Czołg jest wyposażony w całkowicie nowoczesny system kierowania ogniem oraz w pełni skuteczny system widzenia nocnego i w złych warunków atmosferycznych. Czołg jest wyposażony w nową wieżę, która ma pomieścić cały nowy sprzęt.

Leopard 1A5 jest uzbrojony w jedno działo L7A3 kal. 105 mm, które może strzelać wszystkimi standardowymi pociskami NATO kal. 105 mm produkowanymi przez Kanadę, Francję, Niemcy, Izrael, Wielką Brytanię i Stany Zjednoczone. Czołg przewozi łącznie 60 pocisków, z czego 42 w kadłubie i 18 w wieży. Działo ma maksymalny efektywny zasięg ognia około 3000 m.

Kresy.pl