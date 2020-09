Rosyjskie MSZ dezinformuje w rocznicę agresji ZSRR na Polskę

Rosyjskie MSZ opublikowało 17 września w mediach społecznościowych grafikę poświęconą 81. rocznicy agresji sowieckiej na Polskę. Na grafice odwołano się do sowieckiej wizji historii, zgodnie z którą zajęcie Kresów Wschodnich we wrześniu 1939 roku przez ZSRR nie było agresją, lecz przyjściem z pomocą Białorusinom i Ukraińcom na „Zachodniej Białorusi” i „Zachodniej Ukrainie”.

Według autorów grafiki, którą wykonano w języku angielskim, do 17 września 1939 roku naziści mieli „złamać zorganizowany opór polskiej armii”, „nie było linii frontu”, jedynie w kilku miejscach trwały izolowane walki. Jak stwierdzono, „w obliczu nadchodzących sił nazistowskich” Związek Radziecki postanowił „wziąć pod opiekę Zachodnią Ukrainę i Zachodnią Białoruś”, które Polska jakoby „okupowała” od 1920 roku.

W materiale rosyjskiego MSZ nie wspomniano o pakcie Ribbentrop-Mołotow i jego tajnym protokole o rozbiorze Polski. Według grafiki Armia Czerwona doszła do Linii Curzona, którą nazwano „prawnie uznaną granicą” zasugerowaną w 1919 roku Polsce przez Ententę.

Rosyjskie MSZ przekonuje także w swoim materiale, że ZSRR nigdy nie był w stanie wojny z Polską, a nadejście Armii Czerwonej „zjednoczyło Ukraińców i Białorusinów w nowych granicach ZSRR, a wydarzenie to zostało ustalone w deklaracjach Zgromadzeń Ludowych Zachodniej Białorusi i Zachodniej Ukrainy”.

❗️ A Reminder of Actual Historical Facts.

👉 By Sept 17, 1939 #Poland was defeated by the Nazis, only pockets of resistance left.

👉 The USSR took Western Byelorussia & Western Ukraine under its protection (occupied by Poland since 1920).

