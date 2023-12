Putin sugeruje, że Rosja nie szykuje się do ataku na NATO

Prezydent Rosji Władimir Putin nazwał wypowiedzi swojego amerykańskiego odpowiednika Joe Bidena, jakoby Moskwa miała zaatakować NATO, mianem “bzdury”.

“To kompletna bzdura. Myślę, że prezydent Biden to rozumie, to tylko przenośnia mająca usprawiedliwić jego błędną politykę w kierunku rosyjskim” – podkreślił rosyjski przywódca w wywiadzie dla programu “Moskwa. Kreml. Putin”, emitowanego przez państwowy kanał telewizyjny Rosja 1, odpowiadając na pytania gospodarza Pawła Zarubina.

Rosyjski przywódca wyraził przekonanie, że takie stanowisko Waszyngtonu jest błędne, gdyż jest mało prawdopodobne, aby Stany Zjednoczone, biorąc pod uwagę perspektywy globalnego rozwoju, „były tak zainteresowane, jak myślały 20 lat temu i jak publicznie deklarowały, w zadaniu strategicznego ciosu Rosji” – zacytowała agencja informacyjna TASS. Jak podsumował Putin – „Nie sądzę, że leży to w interesie narodowym samych Stanów Zjednoczonych” – zauważył rosyjski prezydent.

Krótko przed rozpoczęciem inwazji na Ukrainę na pełnką skalę Putin motywował to właśnie ekspancją NATO. Jak mówił na początku lutego 2022 r., że rozszerzenie NATO m.in. o Polskę, było „oszustwem” względem Moskwy. Twierdził też, że w Polsce rozmieszczono „nowoczesne systemy uderzeniowe”, zaś przystąpienie Ukrainy do NATO skłoni Kijów do ofensywy, by odzyskać Krym.

Jak stwierdził wówczaswejście Ukrainy do NATO może dopiero spowodować wciągnięcie państw Sojuszu w wojnę z Rosją.

Czytaj także: Johnson: Putin chce „nowej Jałty” i nowego podziału stref wpływów w Europie

tass.ru/kresy.pl