Moskwa rozdaje bony na zakupy, by nakłonić ludzi do szczepień

Urzędnicy służby zdrowia w Moskwie próbują przełamać obawy przed szczepieniam na koronawirusa, oferując karty podarunkowe starszym osobom, które przyjmą pierwszą dawkę szczepionki.

Jak podaje agencja dpa, w niedzielę mer Moskwy Siergiej Sobianin poinformował, że po pierwszym zastrzyku obywatele powyżej 60 roku życia otrzymują bon o wartości 1000 rubli (około 50 złotych) do wydania w wybranych sklepach, aptekach i kawiarniach.

Aby odebrać bon, który jest finansowany z darowizn przekazywanych przez firmy, należy zarejestrować się online.

Według najnowszych danych cztery miesiące po rozpoczęciu masowych szczepień w Rosji prawie 5 procent populacji otrzymało już obie dawki szczepionki. Jednak wciąż wiele starszych osób pozostaje sceptycznych co do tego, czy rosyjska szczepionka Sputnik V jest bezpieczna.

Według Sobianina w 12-milionowej Moskwie zaszczepiono do tej pory około 400 tys. starszych osób.

W całym mieście wiszą plakaty wzywające osoby powyżej 60 roku życia do zaszczepienia. Po zakończeniu zeszłorocznego ostrego lockdownu moskwiczan z tej grupy wiekowej wezwano do pozostawania w domu przez kilka miesięcy.

Jak podawaliśmy, w tym roku Rosjanie będą mieli wolne od pracy między 1 a 10 maja. Decyzję podjął w piątek Władimir Putin kierując się zaleceniami ekspertów, w tym epidemiologów. Chodziło o to, by pomiędzy świętami 1 Maja i Dniem Zwycięstwa nie doszło do wzmożonego ruchu ludzi wracających z wypoczynku do pracy środkami komunikacji zbiorowej.

Kresy.pl / dpa