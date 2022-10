Kreml twierdzi, że zapobieżono atakowi na kluczowy rosyjski gazociąg

Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow twierdzi, że ukraińscy dywersanci chcieli wysadzić gazociąg Turkish Stream.

Pieskow poinformował w czwartek, że grupa dywersantów przygotowujących sabotaż gazociągu przebiegającego po dnie Morza Czarnego została zatrzymana na terytorium Rosji. „Kilka osób zostało aresztowanych – chcieli wysadzić [Turkish Stream] na naszym terytorium, na lądzie” – słowa rzecznika Kremla zacytowała agencja informacyjna RIA Nowosti.

W poniedziałek na spotkaniu operacyjnym z członkami Rady Bezpieczeństwa prezydent Rosji Władimir Putin powiedział, że Ukraińcy próbują wysadzić jeden z odcinków systemu przesyłowego gazu Turkish Stream. Dziś mówił o tym również na spotkaniu ze swoim tureckim odpowiednikiem Recepem Tayyipem Erdoganem, podała RIA Nowosti.

Jeszcze 22 września o zapobieżeniu zamachowi terrorystycznemu na rosyjski obiekt naftowo-gazowy poinformowała Federalna Służba Bezpieczeństwa, przypomniała agencja. Funkcjonariusze zatrzymali wtedy mężczyznę urodzonego w 1978 roku, zwerbowanego przez Służbę Bezpieczeństwa Ukrainy, gdy przebywał on właśnie w tym państwie. Wraz z nim zatrzymano dwa improwizowane ładunki wybuchowe. Badając sprzęt elektroniczny zatrzymanego śledczy znaleźli korespondencję z ukraińskim oficerem prowadzącym, instrukcje montażu bomby oraz współrzędne miejsca detonacji.

Turkish Stream to rosyjski gazociąg biegnący po dnie Morza Czarnego i opuszczający je na europejskim wybrzeżu Turcji, z której łączy się z Bułgarią. Został uruchomiony w 2020 r.

W środę, na otwarciu konferencji energetycznej w Moskwie Władimir Putin twierdzi, że Turkish Stream może zrekompensować Rosjanom zdolności przesyłowe utracone po zniszczeniu trzech nitek gazociągu Nord Stream przebiegającego po dnie Morza Bałtyckiego. W tym kontekście zaproponował Turcji stworzenie właśnie w tym kraju węzła dystrybucji rosyjskiego gazu dla Europy.

Według agencji RIA Nowosti Putin miał powtórzyć tę propozycję prezydentowi Turcji Recepowi Tayyipowi Erdoganowi w kuluarach czwartkowego szczytu Zgromadzenia do Spraw Środków Zaufania w Azji, jakie odbywa się w kazachstańskiej Astanie. „W przypadku zainteresowania ze strony Turcji i naszych potencjalnych nabywców z innych krajów, moglibyśmy rozważyć możliwość budowy kolejnego systemu gazociągów i stworzenia hubu gazowego w Turcji dla sprzedaży do innych krajów, do krajów trzecich. Przede wszystkim oczywiście do europejskich” – powiedział Putin.

