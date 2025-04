Niefortunny akronim „KURDE” do zmiany. Ministerstwo Cyfryzacji reaguje

Ministerstwo Cyfryzacji zapowiada zmianę nazwy Kwalifikowanej Usługi Rejestrowanego Doręczenia Elektronicznego, ponieważ jej akronim brzmi „KURDE” – przekazał RMF FM wiceminister cyfryzacji Michał Gramatyka. Jest to reakcja na petycję złożoną przez obywatela, który dostrzegł kontrowersyjne brzmienie skrótu.

O problemie jako pierwsza informowała „Rzeczpospolita”, a Ministerstwo Cyfryzacji, w rozmowie z RMF FM, zapowiedziało zajęcie się sprawą po świętach. – „Oczywiście, że będzie zmiana. Po pierwsze, my w ogóle tego akronimu nie używamy. To, że skrót układa się w takie niezbyt szczęśliwe słowo, to rzeczywiście jest jakieś niedopatrzenie. Natomiast Poczta Polska promuje tę usługę jako Q-Doręczenia. Myślę, że jest to o wiele bardziej odpowiednia nazwa” – powiedział wiceminister cyfryzacji Michał Gramatyka.

Wiceszef resortu zaznaczył, że choć ministerstwo oficjalnie nie posługiwało się problematycznym skrótem, to kwestie językowe w nazewnictwie usług zdarzały się już wcześniej. – „Przypomina mi się znany skecz Zenona Laskowika i Bohdana Smolenia, gdzie SKLEP rozwijano jako: Stój Kliencie Lub Ewentualnie Poproś” – dodał Gramatyka.

Wiceminister odniósł się także do innego przypadku problematycznego skrótu. – „Myślę, że ta petycja pojawiła się na fali usługi PURDE, czyli Powszechnej Usługi Rejestrowanego Doręczenia Elektronicznego. Rzeczywiście takim skrótem się posługiwaliśmy. To PURDE zapewne zainspirowało autora petycji, aby zapytać o »kwalifikowaną usługę«. Tam ten akronim jest o wiele mniej parlamentarny” – podkreślił.

Wskazano również, że nazwa Kwalifikowanej Usługi Rejestrowanego Doręczenia Elektronicznego została wprowadzona ustawą z 2020 roku, jeszcze w okresie rządów Zjednoczonej Prawicy. – „Tak to jest, jak informatycy się za coś biorą. Czasem wychodzą z tego nieprzewidziane okoliczności. Tym bardziej że samo to słowo »KURDE« najpiękniejsze nie jest, ale do brzydkich również nie należy. Trzeba jednak zwracać uwagę na takie rzeczy” – zaznaczył wiceminister Gramatyka.

Obecnie usługę promuje się pod nazwą Q-Doręczenia, co według resortu jest rozwiązaniem bardziej odpowiednim i neutralnym.

