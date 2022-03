„Groził użyciem broni jądrowej”. W Azerbejdżanie wszczęto śledztwo wobec deputowanego Dumy

Azerbejdżan ściga listem gończym rosyjskiego parlamentarzystę.

Prokuratura Generalna Azerbejdżanu poinformowała o wszczęciu postępowania karnego przeciwko deputowanemu rosyjskiej Dumy Państwowej Michaiłowi Delaginowi o nawoływanie do zniszczenia infrastruktury energetycznej kraju i przemysłu naftowego – podał w środę Interfax.

Z informacji azerbejdżańskiej Prokuratury Generalnej wynika, że ​​w związku ze słowami Delagina została wszczęta sprawa karna na podstawie artykułów azerbejdżańskiego kodeksu karnego dotyczących: wezwań do wojny agresywnej, terroryzmu-gróźb użycia broni oraz nienawiści na gruncie narodowym, społecznym i religijnym.

Delagin został uznany za podejrzanego, sąd postanowił go aresztować i umieścić na międzynarodowej liście poszukiwanych za pośrednictwem Interpolu.

„Trwa intensywne śledztwo. Jednocześnie skierowano wnioski do właściwych organów szeregu państw partnerskich o zapewnienie natychmiastowego zatrzymania oskarżonego w przypadku jego wjazdu na terytorium tych państw i ekstradycji do Azerbejdżanu w celu oskarżenia” – napisano w oświadczeniu azerbejdżańskiej Prokuratury Generalnej.

Według Prokuratury Generalnej Azerbejdżanu, Delagin 28 marca w jednej z rosyjskich stacji telewizyjnych „otwarcie wezwał do agresywnej wojny z Azerbejdżanem, wygłaszając prowokacyjne oświadczenia o użyciu taktycznej broni jądrowej do zniszczenia infrastruktury energetycznej i przemysłu naftowego kraju”.

We wspomnianym programie telewizyjnym Delagin obwinił Azerbejdżan o zaostrzenie sytuacji w Górskim Karabachu i stwierdził, że ze strony Azerbejdżanu (a także Polski) Rosji może grozić niebezpieczeństwo. Deputowany odnotował istnienie w Azerbejdżanie przemysłu naftowego i zadał pytanie, czy jest on Rosji potrzebny. „Nie potrzebujemy go, a jest on bardzo wrażliwy” – odpowiedział sobie Delagin. Jednocześnie deputowany zamieścił na swoim kanale w Telegramie ankietę, w której zadał pytanie: „Czy uważasz za uprawnione użycie taktycznej broni jądrowej w celu wyeliminowania przemysłu naftowego Azerbejdżanu w związku z jego agresją spowodowaną wiarą w bezsilność Rosji, której zasoby wojskowe są skierowane na Ukrainę?”. Na tej podstawie wiele mediów okrzyknęło Delagina osobą, która „chce użyć broni jądrowej wobec Azerbejdżanu”.

