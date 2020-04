Johnson po wyjściu ze szpitala: uratowano moje życie

Boris Johnson opuścił w niedzielę szpital św. Tomasza w Londynie, w którym spędził tydzień z powodu zarażenia koronawirusem. Po wyjściu ze szpitala brytyjski premier dziękował służbie zdrowia za „uratowanie życia”.

Rzecznik brytyjskiego rządu powiedział, że brytyjski premier nie wróci jeszcze do pracy i będzie teraz przechodził rekonwalescencję w swojej podmiejskiej rezydencji w Chequers. Wciąż będzie go zastępował minister spraw zagranicznych Dominic Raab.

„Za radą swojego zespołu medycznego premier nie wróci od razu do pracy” – powiedział rzecznik, dodając, że Johnson chciałby podziękować szpitalowi, w którym był leczony, „za wspaniałą opiekę”.

Kilka godzin po wypisaniu ze szpitala w zamieszczonym w sieci nagraniu Johnson dziękował brytyjskiej służbie zdrowia za uratowanie mu życia. „Opuściłem dzisiaj szpital po tygodniu, w trakcie którego NHS [National Health Service, brytyjski system służby zdrowia – red.] bez wątpienia uratowało moje życie” – mówił premier.

Johnson chwalił lekarzy i pielęgniarki, którzy się nim opiekowali, szczególną uwagę poświęcając dwóm z nich, które, jak mówił, czuwały u jego łóżka przez 48 godzin, „kiedy sprawy mogły pójść inaczej”.

Jego zdaniem podobną postawę wykazują pozostali pracownicy brytyjskiej służby zdrowia. „Dlatego pokonamy tego koronawirusa i pokonamy go razem. Wygramy, ponieważ nasze NHS jest bijącym sercem tego kraju. To jest najlepsze w tym kraju. Jest nie do pokonania. Jest napędzane miłością.” – mówił Johnson. Szef rządu pochwalił także społeczeństwo za zachowywanie dystansowania społecznego, w czasie gdy przyroda „zachęca do wyjścia na dwór”.

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda. Przekaż 50 zł Zwalczaj propagandę.

Jak informowaliśmy, w niedzielę 5 kwietnia Boris Johnson trafił do szpitala, ponieważ nie ustąpiły u niego objawy COVID-19, przede wszystkim wysoka gorączka. Wcześniej przez 10 dni przebywał w samoizolacji we własnym domu. Wieczorem następnego dnia polityk trafił na oddział intensywnej terapii, po tym, jak objawy choroby uległy zaostrzeniu. Zaznaczono, że premier nie ma zapalenia płuc. Johnsonowi podano tlen, ale nie wymagał on podłączenia do respiratora. We wtorek poinformowano o polepszeniu stanu zdrowia Johnsona. a w czwartek wrócił on na oddział ogólny.

Kresy.pl / NBC News / Guardian