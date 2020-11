„Europa to komora gazowa George’a Sorosa” – burza po artykule węgierskiego urzędnika

W artykule na portalu Origo Szilárd Demeter nazwał Europę „komorą gazową George’a Sorosa” a Polaków i Węgrów „nowymi Żydami”. Pod wpływem krytyki, która się rozpętała, niechętnie wycofał się ze swoich porównań.

Jak podaje Hungary Today, Szilárd Demeter, komisarz ministerstwa kultury i dyrektor Muzeum Literatury im. Petőfiego, przedstawił swoje poglądy na temat miliardera George’a Sorosa i aktualnego sporu na temat praworządności w UE w artykule opublikowanym w sobotę na prorządowym węgierskim portalu informacyjnym Origo. W swoim artykule napisał, że „Europa to komora gazowa George’a Sorosa” a Węgrzy i Polacy to „nowi Żydzi”. Według agencji AP jego zdaniem „trujący gaz wypływa z kapsuły wielokulturowego otwartego społeczeństwa, co jest zabójcze dla europejskiego stylu życia”. Samego Sorosa porównał do Adolfa Hitlera nazywając go „liberalnym Führerem”, którego „liber-aryjska armia ubóstwia bardziej” niż niemiecka armia ubóstwiała Hitlera.

Komentarze Szilarda wywołały oburzenie organizacji żydowskich na Węgrzech i poza ich granicami, w tym Zjednoczonej Węgierskiej Kongregacji Żydów, która nazwała artykuł „bez smaku” i „niewybaczalnym” i uznała go za „podręcznikowy przypadek relatywizacji Holokaustu”. Amerykański Komitet Żydowski również wypowiedział się przeciwko „straszliwemu” artykułowi ministerialnego komisarza. Zdaniem organizacji urzędnik zaatakował Sorosa i UE „w sposób antysemicki”. Według jej prezesa to „nowy wymiar antysemickiej, antyeuropejskiej kampanii na Węgrzech, która jest odrażająca nie tylko dla ocalałych z Holokaustu”.

Gordon Bajnai, były premier Węgier, napisał w niedzielę na Facebooku, że jeśli Demeter nie zostanie usunięty ze swojego stanowiska do poniedziałku, to jego oświadczenie zostanie uznane za stanowisko węgierskiego rządu. Kilka tysięcy osób podpisało petycję o dymisję komisarza.

Artykuł został również potępiony przez pozostający w bliskich relacjach z Viktorem Orbanem rząd Izraela. Ambasada Izraela w Budapeszcie napisała na Twitterze: „Całkowicie odrzucamy wykorzystywanie i nadużywanie pamięci o Holokauście w jakimkolwiek celu… Nie ma miejsca na łączenie najgorszej zbrodni w historii ludzkości lub jej sprawców z jakąkolwiek współczesną debatą”.

W efekcie Origo Demeter oświadczył w niedzielę, że wycofa swój artykuł „niezależnie od tego, co myśli” i usunie swoją stronę na Facebooku. „Zgadzam się, że ci, którzy mnie krytykują, mają rację, mówiąc, że nazwanie kogoś nazistą oznacza relatywizację, a tworzenie podobieństw z nazistami może nieumyślnie zaszkodzić pamięci ofiar” – napisał w oświadczeniu. Powtórzył jednak swoje zarzuty wobec promowanej przez Sorosa polityki migracyjnej, która jego zdaniem przyczynia się do importu do Europy islamskiego antysemityzmu. „75 lat po Auschwitz widzimy, że liberalny mainstream kieruje siecią o nazistowskiej logice. To niedopuszczalne. Nie akceptuję tego” – uważa Demeter.

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda. Przekaż 50 zł Zwalczaj propagandę.

CZYTAJ TAKŻE: Orbán: Soros jest zagrożeniem dla Węgrów i Polaków

Kresy.pl / Hungary Today / AP