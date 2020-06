Prezydent Kosowa broni swojego udziału zbrojnej rebelii sprzed ponad 20 lat

W poniedziałek prezydent częściowo uznawanej Republiki Kosowa Hasim Thaci wygłosił orędzie do jej mieszkańców w związku z zarzutami o zbrodnie wojenne.

Biuro Prokuratora Specjalnego w Hadze poinformowało w środę o sformułowaniu zarzutów wobec Thaciego. Jest podejrzany o to, że będąc jednym z dowódców tak zwanej Wyzwoleńczej Armii Kosowa (UCK) obecny prezydent Kosowa doprowadził do śmierci około 100 osób co prokurator zakwalifikował jako zbrodnię wojenną. W poniedziałek Thaci wystąpił z orędziem w którym odniósł się do przedstawionych mu zrzutów.

„Jeśli akt oskarżenia zostanie potwierdzony, natychmiast zrezygnuję z funkcji prezydenta i stanę przed sądem. Kosowo jest nowym państwem, ale jego przywódcy muszą zachowywać się jak prawdziwi mężowie stanu. Zniosę ten ciężar i będę bronił siebie, naszej walki o wolność, z całej siły, jaką posiadam” – powiedział Thaci, którego zacytował portal Balkan Insight.

„Mogłem popełnić błędy polityczne w czasie pokoju, ale zbrojnie wojenne – nigdy!” – zdecydowanie powiedział dawny przywódca polityczny UCK. Stwierdził, że trybunał oskarżając jej dawnych członków o zbrodnie wojenne stosuje podwójne standardy. Zapewnił przy tym – „Zrobiłbym to samo, odpowiadając na pocisk wroga pociskiem pragnienia wolności, a nie poprzez krzywdzenie jakiegokolwiek obywatela serbskiego, romskiego lub albańskiego”. Mówiąc o kierowanej przez siebie republice Thaci określił ją jako „dom wszystkich obywateli, europejskim krajem wieloetnicznego społeczeństwa”. Jak dodał – „mówię <<nie>> zemście, <<tak>> dla międzyetnicznej tolerancji”. Postulował także „euroatlantycką przyszłość” dla Kosowa.

balkaninsight.com/kresy.pl