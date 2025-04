Afrykańskie państwo uznało Republikę Kosowa

Ukraińska firma Best Market otworzyła pierwszą placówkę Foodex Express, sklepu w formacie convenience. Przedsiębiorstwo zapowiada budowę ogólnopolskiej sieci handlowej. Ma być to ukraińska odpowiedź na popularną w polskich miastach Żabkę – donosi portal „Wiadomości Handlowe”.

W centrum Łodzi przy ulicy Piotrkowskiej 183/187 otwarto pierwszy stacjonarny sklep pod szyldem Foodex Express. To nowy format handlowy stworzony przez ukraińską sieć Best Market, który ma zainicjować rozwój ogólnopolskiej sieci sklepów convenience. Foodex należy do ukraińskiej sieci Best Market.

„Foodex Express to nowoczesny corner shop, stworzony z myślą o osobach żyjących dynamicznie, które szukają wygodnych i szybkich rozwiązań zakupowych. Nasz sklep przy Piotrkowskiej 183/187 w Łodzi to połączenie sklepu convenience z ofertą gotowych przekąsek, napojów i jedzenia na wynos, idealnych na szybki przystanek w ciągu dnia” – powiedziała portalowi wiadomoscihandlowe.pl Anastasiia Huseikhanova, główna specjalistka ds. marketingu w Best Markecie.