Amerykanie przerzucili dodatkowych żołnierzy do Iraku [+VIDEO]

USA przerzuciły z Kuwejtu do Iraku dodatkowych żołnierzy co ma związek z narastającymi protestami społecznymi w tym państwie przeciwko obecności militarnej Amerykanów.

Prezydent Donald Trump wydał decyzję o przerzuceniu dodatkowych oddziałów na Bliski Wschód po wtorkowej burzliwej manifestacji szyitów, którzy wdarli się do ambasady USA w Bagdadzie. Portal tygodnika „The Time” twierdzi, że Pentagon wysłał do Kuwejtu 750 żołnierzy z 82. dywizji powietrznodesantowej. Do dyslokacji na Bliski Wschód gotowych jest kolejnych 3 tys. żołnierzy. Sekretarz obrony Merk Esper powiedział, że działania te zostały podjęte „w odpowiedzi na ostatnie wydarzenia” i „zwiększony poziom zagrożenia dla personelu i infrastruktury USA” w irackiej stolicy.

Portal Al Masdar News zamieścił nagrania z sieci pokazujące, że Amerykanie przerzucili już 1 stycznia dodatkowych żołnierzy do samego Bagdadu. Portal twierdzi, że do irackiej stolicy przerzucono żołnierzy Korpusu Piechoty Morskiej. Na jednym z nagrań widać jak amerykańskie zmiennowirnikowce MV-22 Osprey lądują na terenie, który jest opisany jako teren amerykańskiej ambasady w Bagdadzie. Na innym nagraniu widać natomiast śmigłowce AH-64 Apacz, które mają krążyć nad iracką stolicą.

Napięcia w Iraku narastają od czasu gry Amerykanie przeprowadzili ataki na bazy jednej z szyickich milicji irackich. Waszyngton twierdzi, że był to odwet za wcześniejsze ataki jej członków na siły amerykańskie w tym bliskowschodnim państwie oraz wiąże je z polityką Iranu, którego określa jako głównego wroga na Bliskim Wschodzie. Amerykańskie działania w Iraku zostały skrytykowane przez jego rząd i siły zbrojne. W Iraku stacjonuje obecnie około 5200 amerykańskich żołnierzy.

