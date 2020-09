Wspólne stanowisko białoruskich partii – żądają nowych wyborów

10 z 15 zarejestrowanych na Białorusi partii politycznych podpisało rezolucję sił starej opozycji postulującą przeprowadzenie nowych wyborów.

Tradycyjne siły białoruskiej opozycji zostały zmarginalizowane w trakcie ostatniej kampanii wyborczej na Białorusi. Nie odgrywają też kierowniczej czy koordynującej roli w trakcie fali protestów jakie wybuchły w wieczór wyborczy 9 sierpnia i trwają do dziś. Niemniej partie starej opozycji starają się zaznaczyć swoje stanowisko wobec obecnej sytuacji politycznej. W zeszłym tygodniu przeprowadziły one tak zwany okrągły stół przy którym zasiedli nawet przedstawiciele zarejestrowanych partii uważanych do tej pory za prorządowe. W trakcie negocjacji wypracowano wspólną rezolucję.

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda. Przekaż 50 zł Zwalczaj propagandę.

Jak wynika z dokumentu opublikowanego w piątek przez portal Tut.by w rozmowach wzięło udział aż 10 ze wszystkich 15 zarejestrowanych na Białorusi partii politycznych. Były wśród nich znane siły opozycji – Zjednoczona Partia Obywatelska, Białoruski Front Narodowy, Białoruska Partia Lewicowców „Sprawiedliwy Świat”. Podpis złożyli przedstawiciele różnych partii socjaldemokratycznych powstałych z kolejnych rozłamów – Białoruskiej Partii Socjaldemokratycznej „Hramada” i Białoruskiej Partii Socjaldemokratycznej (Hramady). W ustalaniu stanowiska uczestniczyła także Białoruska Partia „Zieloni”. Co ważne dołączyły do nich niewielkie organizacje uważane do tej pory za siły w istocie prorządowe jak Białoruska Partia Socjalno-Sportowa, Republikańska Partia Pracy i Sprawiedliwości, Socjaldemokratyczna Partia Zgody Narodowej czy Partia Republikańska.

Wszystkie te organizacje uzgodniły rezolucję w której zażądały od władz przeprowadzenie wyborów prezydenckich w ciągu najbliższych sześciu miesięcy po uprzednim przeprowadzeniu dialogu z „przedstawicielami całego spektrum sił społeczno-politycznych”.

„Żądamy od wszystkich organów państwowych i osób urzędowych przyjęcia kompletnych środków dla powstrzymania przemocy wobec obywateli realizujących swoje konstytucyjne prawo do pokojowych protestów i niezwłocznego uwolnienia wszystkich zatrzymanych, wszczęcia spraw w sprawie zabójstw, tortur, pobić, arbitralnych zatrzymań w celu dalszego pociągnięcia do odpowiedzialności winnych” – zażądali także przedstawiciele 10 białoruskich partii.

W rezolucji ogłoszono także powstanie stale funkcjonującego komitetu łączącego ich przedstawicieli.

Czytaj także: Były lider białoruskiej opozycji uważa, że to Moskwa zachowuje wpływ na jego kraj

tut.by/kresy.pl