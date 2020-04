Mieszkańcy Kazachstanu w maskach do końca roku

Główny inspektor sanitarny Kazachstanu wyznaczyła długi termin obowiązku noszenia masek ochronnych przez mieszkańców tego państwa.

Główny lekarz Kazachstanu Ajżan Esmagambetowa powiedziała, że mieszkańcy Kazachstanu powinni przyzwyczaić się nowego koronawirusa i nauczyć się z nim żyć – „Nawet gdy zakończy się kwarantanna – my zawsze będziemy żyć z koronawirusem, on stanie się chorobą sezonową” – zacytował w środę portal Nur.kz. Esmangambetowa porównała SARS COVID-19 do tak zwanej „ptasiej grypy”, która szerzy się regularnie praktycznie co roku.

W związku z tym główny inspektor sanitarny Kazachstanu już zatwierdziła obowiązywanie niektórych obostrzeń mających zapobiegać rozprzestrzenianiu się nowego koronawirusa na cały bieżący rok. Dotyczy to między innymi noszenia masek ochronnych, które mają powstrzymywać transmisję wirusa między ludźmi. Do końca roku będzie także obowiązywać zasada dystansu społecznego oraz wzmożone dezynfekcje miejsc publicznych. Środki te zostaną utrzymane nawet po ograniczeniu liczby zakażeń i zachorowań, zapowiedziała Esmangambetowa.

W Kazachstanie odnotowano jak do tej pory ponad 3,2 tys. zarażeń koronawirusem SARS COVID-19. W ciągu doby przybyło 135 takich przypadków. Z powodu wirusa zmarło w Kazachstanie 25 osób, natomiast 819 wyzdrowiało z powodowanej przez niego choroby.

