WSJ: Biden osobiście zawetował przekazanie MiG-ów Ukrainie

"Już 24 tys. spośród dzieci uchodźców trafiły do szkół polskich. To jest stan na dzisiejszy poranek" - przekazał Czarnek. Wczoraj liczba ta wynosiła 11 tys., ale z dnia na dzień "lawinowo rośnie".

"(...) to 24 tys., jak państwo policzycie, na 650-700 tys. dzieci to jest około pół procent dopiero. Więc jeszcze 99,5 proc. dzieci nie trafiło do polskiego systemu. Siłą rzeczy najpierw te dzieci, które przechodzą przez granicę, muszą się zakwaterować, muszą odpocząć, muszą się pozbyć traumy. Dopiero myślą o tym, gdzie pójść do szkoły. Na siłę nikogo nie będziemy zmuszać do tego, żeby poszedł do szkoły i to bardzo szybko" - podkreślił minister.