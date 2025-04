Trump twierdzi, iż jego administracja negocjuje bezpośrednio z Irańczykami

Przemawiając w poniedziałek na spotkaniu z przedstawicielami partii politycznych i stowarzyszeń społecznych, Pezeszkian powiedział: „Wierzymy w negocjacje, ale nie będziemy negocjować za wszelką cenę”, zacytowała agencja inforamcyjna Mehr. „Nie szukamy wojny, napięć ani bomb nuklearnych, szukamy negocjacji” – zadeklarował prezydent uważany za jednego z bardziej liberalnych przedstawicieli władzy, funkcjonującej w Iranie w ramach skomplikowanego systemu.

Zarazem irański prezydent podkreślił, że „Amerykanie muszą też udowodnić, że dążą do negocjacji”. „Fakt, że Iran nie zamierza wykorzystywać swoich zdolności nuklearnych do celów innych niż pokojowe, to nie tyle to, co mówimy, to raczej religijna fatwa przywódcy [islamskiej] rewolucji” – dodał. „Wierzymy w negocjacje, ale nie w upokorzenie” – podkreślił dalej Pezeszkian.