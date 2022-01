Sekretarz stanu USA pilnie leci do Europy

Na początku stycznia pojawiła się informacja dotycząca spotkania kierownictwa polskiej firmy z parlamentarzystami z Tanzanii. "Ursus wizytowali parlamentarzyści z Tanzanii, Panowie Hon David Mwakiposya Kihenzile - Member of Parliament of Tanzania, Hon Tumaini Bryceson Magessa - Member of Parliament of Tanzania, James Sapali – Secretary to the Dep. Chief Speaker, Parliament of Tanzania" - napisał Ursus na Twitterze. "Rozmowy dotyczyły możliwości reaktywacji kontraktu "tanzańskiego". Strona Tanzańska wystąpiła z oczekiwaniem związanym z reaktywacją dostaw ciągników i maszyn Ursus z 'kontraktu tanzańskiego'" - dodano.

