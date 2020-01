NYT: rękopis książki Boltona potwierdza oskarżenia Demokratów wobec Trumpa

Donald Trump bezpośrednio uzależniał odblokowanie pomocy wojskowej dla Ukrainy od działań ukraińskich śledczych wobec jego przeciwników politycznych w USA – wynika rękopisu książki byłego doradcy ds. bezpieczeństwa narodowego USA Johna Boltona, którego treść poznał New Jork Times. Może to podważyć linię obrony Trumpa w toczącym się postępowaniu w sprawie jego impeachmentu.

New Jork Times opisał treści zawarte w rękopisie w niedzielę na swojej stronie internetowej. Gazeta nie dotarła do samego rękopisu, lecz do wielu osób, które go czytały. Rękopis zgodnie z obowiązującymi procedurami został wysłany do Rady Bezpieczeństwa Narodowego w celu sprawdzenia, czy nie ujawnia informacji „wrażliwych” dla bezpieczeństwa państwa. Prawnik Boltona wyraził ubolewanie, że proces sprawdzania książki został przeprowadzony nieprawidłowo, ponieważ publikacja NYT świadczy, że informacje z niej zawarte zostały poznane przez osoby niepowołane. Tym samym pośrednio potwierdził, że informacje, do których dotarła gazeta, są dokładne.

Według NYT Bolton napisał, że w sierpniu 2019 roku rozmawiał z Trumpem o zablokowanej pomocy wojskowej dla Ukrainy w wysokości prawie 400 mln dolarów wyrażając obawę, że pieniądze przepadną wraz z końcem roku budżetowego, który w USA przypada na koniec września. Trump miał odpowiedzieć, że woli poczekać do czasu, aż Ukraina przekaże wszystkie swoje materiały ze śledztw na temat Bidena oraz ukraińskich zwolenników Hilary Clinton, którzy mieli jakoby usiłować wpływać na wynik wyborów prezydenckich w USA w 2016 roku.

Bolton miał też napisać, że w jego wysiłkach o odblokowanie pomocy dla Ukrainy wspierali go sekretarz stanu Mike Pompeo oraz sekretarz obrony Mark Esper. Trump wielokrotnie odrzucał ich propozycje wyrażając różne pretensje wobec Ukrainy, m.in. te dotyczące rzekomego wspierania Clinton.

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda. Przekaż 50 zł Zwalczaj propagandę.

Były doradca ds. bezpieczeństwa narodowego miał także opisać swoje rozmowy z Pompeo i prokuratorem generalnym Williamem Barrem, w których dyskutowano o tym, iż prawnik Trumpa Rudy Giuliani może wykorzystywać swoją pracę dla prezydenta dla pomagania swoim prywatnym klientom.

Zarówno Barr, jak i Trump zaprzeczyli słowom Boltona opisanym przez NYT. Trump w serii twitów napisał w poniedziałek, że nigdy nie mówił Boltonowi, że wiąże pomoc dla Ukrainy ze śledztwami wobec Demokratów. „Jeśli Bolton to napisał, to tylko po to, by sprzedać książkę” – stwierdził Trump.

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda. Przekaż 50 zł Zwalczaj propagandę.

CZYTAJ TAKŻE: „Jak długo Ukraina wytrzyma walkę z Rosją?” – pyta Trump na taśmach, które wypłynęły w USA

Kresy.pl / NYT