Biden: Rosja jest zagrożeniem, Chiny są konkurentem

Zdaniem kandydata na prezydenta USA z ramienia Demokratów Joe Bidena Rosja jest największym zagrożeniem dla Stanów Zjednoczonych, podczas gdy Chiny są konkurentem.

Jak podaje Fox, w niedzielnym wywiadzie dla CBS News Joe Biden nazwał Rosję największym zagrożeniem dla bezpieczeństwa USA. „Cóż, myślę, że obecnie największym zagrożeniem dla Ameryki, jeśli chodzi o zniszczenie naszego bezpieczeństwa i sojuszy, jest Rosja” – mówił rywal Donalda Trumpa w wyborach prezydenckich.

Jako największe zewnętrzne zagrożenie Biden wskazywał utratę międzynarodowej pozycji przez USA, o co głównie obwiniał Donalda Trumpa. „Zobaczcie, co on robi. Ściska się z każdym dyktatorem, którego zobaczy, a wpycha palce do oczu wszystkich naszych przyjaciół” – powiedział Biden.

Zdaniem Bidena Iran obecnie jest bliższy stworzenia broni jądrowej niż dawniej. „Nasi sojusznicy z NATO odwracają się od nas, ponieważ mówią: +Nie możemy na was liczyć+. A więc on odchodzi od tego, co pozwoliło nam zjednoczyć świat” – krytykował Trumpa Biden.

Podczas niedzielnego wywiadu Biden powiedział także, iż uważa, że największym konkurentem USA są Chiny. Jego zdaniem od wyniku tej rywalizacji zależy, czy oba państwa dalej będą konkurentami, „czy też będziemy brać udział w poważniejszej rywalizacji jeśli chodzi o siłę”.

Jak podaje agencja Reutera, słowa Bidena skrytykował w poniedziałek rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow. „Możemy tylko żałować, że w ten sposób szerzy się absolutna nienawiść do Federacji Rosyjskiej” – powiedział Pieskow.

Kresy.pl / Fox Business / Reuters