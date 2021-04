Wieloletni prezydent Czadu nie żyje – wojsko przejmuje władzę

Urodzony w 1952 r. Deby to syn ubogiego pasterza, któremu po ukończeniu szkoły udało się wstąpić do szkoły wojskowej w Ndżamenie. Jako kadet przechodził szkolenie we francuskiej akademii wojskowej gdzie uzyskał uprawnienia pilota. W polityce czadyjskiej funkcjonuje od początku lat 80. Jako młody oficer został współpracownikiem komendanta Hissena Habre, który w 1982 r, zdobył władzę nad krajem w wyniku wojny domowej. Wojna ta nie ustała po objęciu stolicy przez Hebrego, a główną rolę odgrywał w niej Deby mianowany przez nowego prezydenta dowódcą sił zbrojnych. W tej roli Deby odegrał ważną rolę w walkach ze zbrojną opozycją na północy kraju i rozbiciu libijskiej interwencji na jej rzecz w latach 1986-1987, kiedy to wojska czadyjskie zastosowały nowatorską taktykę, od której konflikt otrzymał miano „wojny toyot”.

1990 r. Deby zbuntował się przeciwko swojemu dotychczasowemu protektorowi przeprowadzając udany zamach stanu. Od tego czasu czasu sprawuje pełnię władzy w Czadzie. Jednak w państwie tym nadal trwają walki. Wojska rządowe toczą walki zarówno z islamistami jak i ze zbrojną opozycją spod znaku FACT i islamistami.

Pilnujemy wspólnych spraw Zależymy od Twojego wsparcia Wspieram Kresy.pl

France24 podała, że walki trwały także w ubiegłym tygodniu. Rzecznik czadyjskiej armii stwierdził w sobotę, że zabiła ona w ostatnich walkach około 300 wrogów i pojmała 150 w rejonie położonym w odległości około 300 km od stolicy kraju Ndżameny. Brak neutralnych źródeł dla oceny tej informacji, ale lider FACT Mahamat Mahadi Ali poinformował o „strategicznym odwrocie” co może potwierdzać militarny sukces sił rządowych.

Śmierć Deby’ego agencja Reutera określiła jako „cios” w afrykańską politykę Francji, która od lat współpracowała w prezydentem Czadu.

france24.com/reuters.com/onet.pl/kresy.pl