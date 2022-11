Dżihadyści oblegli hotel w stolicy Somalii

Kilkanaście godzin trwał atak bojowników organizacji Asz-Szabab na hotel w Mogadiszu, który media nazwały oblężeniem.

Portal Middle East Monitor podał za agencją Anadolu, że oblężenie hotelu Villa Rose jakie dżihadyści rozpoczęli niedzielnego wieczora trwało łącznie 15 godzin. Lokalne media twierdzą, że w czasie tak długiej strzelaniny zginęły cztery osoby, ale brak oficjalnego potwierdzenia tej informacji ze strony władz bądź służb.

„Atak rozpoczął się od eksplozji, po których nastąpiła strzelanina wewnątrz hotelu. Staramy się zakończyć oblężenie” – powiedział wcześniej agencji Anadolu anonimowy funkcjonariusz służby bezpieczeństwa w Mogadiszu.

Middle East Monitor podkreślił, że Villa Rose jest często odwiedzany przez somalijskich parlamentarzystów i urzędników państwowych. Hotel znajduje się w centrum Mogadiszu, w bliskiej odległości od pałacu prezydenckiego. Teoretycznie to ściśle chroniona dzielnica miasta.

Niektórzy urzędnicy byli obecni w hotelu, gdy rozpoczął się atak, jednak udało im się uciec bez szwanku. Z wpisu na Twitterze wynika, że mógł być wśród nich Adam Aw Hirsi, minister środowiska Somalii.

W oświadczeniu policji stwierdzono, że siły bezpieczeństwa uratowały dziesiątki ludzi.

Co najmniej od 2007 roku Asz-Szabaab prowadzi kampanię przeciwko somalijskiemu rządowi i siłom międzynarodowym. Ucieka się przy tym do metod terrorystycznych. Według szacunków ONZ w atakach terrorystycznych w Somalii w 2018 r. zginęło co najmniej 651 cywilów a 867 rannych. W roku 2019 było to odpowiednio 591 zabitych i 868 rannych.

W zeszłym miesiącu w Mogadiszu doszło do zamachu bombowego, który pociągnął za sobą około setki ofiar śmiertelnych. Atak miał miejsce na tym samym ruchliwym skrzyżowaniu, gdzie ciężarówka wypełniona materiałami wybuchowymi eksplodowała 14 października 2017 r., zabijając 512 osób i raniąc ponad 290, co jest najbardziej śmiertelnym atakiem w upadłym państwie w rogu Afryki. Oba ataki przeprowadziła Asz-Szabab.

middleeastmonitor.com/telesurenglish.net/kresy.pl