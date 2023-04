Profanacja zabytkowego kościoła we Francji – obcięto głowy figurom Chrystusa i Maryi, rozbito ołtarz

Sprawcy profanacji w kościele w Angers we Francji m.in. rozbili zabytkowy ołtarz i obcięli głowy kilkunastu posągom, w tym figurom Chrystusa i Maryi. To kolejny w ostatnim czasie przypadek tego rodzaju w tej okolicy.

W środę w kościele pw. św. Magdaleny w Angers w Kraju Loary w zachodniej Francji doszło do profanacji. Nieznani sprawcy rozbili zabytkowy ołtarz, złamali krucyfiks i obcięli głowy kilkunastu posągom, w tym figurom Chrystusa i Maryi.

Według wstępnych ustaleń, z kościoła niczego nie skradziono, co wskazuje, że celem sprawców była profanacja.

Francuska policja wszczęła śledztwo. Analizowany jest monitoring. Szkody szacowane są na kilkaset tysięcy euro.

„To nie są zwykłe kamienie, to symbol naszej wiary” – ubolewał ojciec Magloire Djaba Tossou w rozmowie z „Le Figaro””. Zaznaczył, że świątynia jest otwarta dla wszystkich, „ponieważ wierzymy, że jest skarbem naszego religijnego dziedzictwa”. Duchowny dodał, że „nie było powodu, aby kościół zamykać”.

Profanację kościoła potępił w komunikacie prasowym mer Angers, Jean-Marc Verchere. Jego zastępca, Maxence Henry zaznaczył, że „ten haniebny akt splądrowania” miał miejsce „po uroczystościach wielkanocnych”.

Sprawę skomentowało też kilku członków francuskiego rządu. Szef MSW Gerald Darmanin podkreślił, że sprawcy zniszczenia posągów kościoła św. Magdaleny w Angers dokonali „ataku na dziedzictwo religijne”.

Co więcej, to kolejny atak na katolicki kościół i akt profanacji w tym regionie w ciągu stosunkowo niedługiego czasu. Poprzednia miała miejsce 30 marca br. Według prokuratury, prowadzone jest dochodzenie w sprawie dewastacji i profanacji, dokonanych w kościoła pw. św. Piotra w nieodległym miasteczku Trelaze. Tam również pozbawiono głów posągów świętych.

Według najnowszych dostępnych danych policji, w 2021 roku we Francji odnotowano 857 aktów antychrześcijańskich.

Jak pisaliśmy, w 2021 roku Edouard de Lamaze, przewodniczący paryskiego Obserwatorium Dziedzictwa Religijnego alarmował, że średnio co 15 dni we Francji wznoszony jest jeden meczet, podczas gdy w tym samym tempie niszczony jest jeden budynek chrześcijański. Co więcej, każdego dnia celem ataków są dwa zabytki chrześcijańskie, a dwie trzecie pożarów w budynkach sakralnych jest spowodowanych podpaleniem.

W lipcu 2020 roku pisaliśmy, że według statystyk francuskiego Obserwatorium Dziedzictwa Religijnego w pierwszych siedmiu miesiącach 2020 roku we Francji spłonęło 9 kościołów katolickich. Z kolei francuskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych informowało, że rocznie w kościołach we Francji dochodzi do około 800 aktów wandalizmu.

