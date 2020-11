Prezydent Duda w Wilnie: relacje polsko-litewskie są niezależne od zmian na litewskiej czy polskiej scenie politycznej

Relacje polsko-litewskie są niezależne od zmian na litewskiej scenie politycznej. Podobnie, jestem przekonany, są niezależne od zmian na polskiej scenie politycznej. (…) Liczę na to, że uda nam się relacje dobrosąsiedzkie podnosić na jeszcze wyższy poziom – mówił w Wilnie prezydent Andrzej Duda.

Podczas wspólnej konferencji prasowej obu prezydentów, Andrzej Duda zaznaczył, że jego wizyta na Litwie ma wymiar symboliczny. Między innymi dlatego, że przypada ona na okres powyborczy na Litwie, w czasie zmiany władzy i formowania nowego rządu przez konserwatystów i liberałów.

– Myślę, że należy to odczytywać w ten sposób, że ta wizyta się odbywa, ponieważ relacje polsko-litewskie są niezależne od zmian na litewskiej scenie politycznej. Podobnie, jestem przekonany, są niezależne od zmian na polskiej scenie politycznej – powiedział Duda, cytowany przez służbę prasową Kancelarii Prezydenta. Podkreślał też, że są to relacje dobrosąsiedzkie i przyjazne oraz relacje dwóch narodów związanych wielką wspólną historią. Przypomniał, że w tym roku przypada 500. rocznica urodzin króla Polski i wielkiego księcia litewskiego Zygmunta Augusta, za którego rządów została zawarta unia polsko-litewska. „Która, śmiało można powiedzieć, stanowiła wzorzec dla dzisiejszej Unii Europejskiej” – dodał Duda.

Jak informowaliśmy, we wtorek prezydent Polski Andrzeja Dudy wraz ze swoją małżonką rozpoczął oficjalną, dwudniową wizytę na Litwie. Według oficjalnych deklaracji, wizyta ma być związana z 500. rocznicą urodzin króla Zygmunta Augusta. Polski prezydent odbył rozmowę „w cztery oczy” z prezydentem RL, Gitanasem Nausėdą, po czym rozpoczęły się rozmowy dwustronne delegacji polskiej i litewskiej pod ich przewodnictwem. Omawiano kwestie dotyczące m.in. współpracy w ramach walki za pandemią koronawirusa, a także zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa i obronności w regionie, realizacji strategicznych projektów energetyczno-transportowych, stosunków transatlantyckich oraz sytuacji w państwach Partnerstwa Wschodniego Unii Europejskiej. Prezydenci Polski i Litwy podpisali też deklarację o ustanowieniu polsko-litewskiej Rady Prezydenckiej. Ma ona spotykać się raz w roku, na przemian w Polsce i na Litwie.

„Relacje polsko-litewskie są niezależne od zmian na litewskiej scenie politycznej. Podobnie jak, jestem przekonany, są niezależne od zmian na polskiej scenie politycznej. To są relacje dobrosąsiedzkie, to są relacje przyjazne, to są relacje dwóch narodów, związanych wspólną historią” – cytuje polskiego prezydenta portal L24.lt.

„Dzięki związkowi z Litwą Rzeczypospolita przeżyła swoje najlepsze i najświetniejsze lata za czasów Jagiellonów, a także w okresie późniejszym. Bez wątpienia był to największy rozkwit w dziejach Rzeczypospolitej i chciałbym żebyśmy wszyscy z tego także i na przyszłość wyciągali wnioski. Myślę, że moja obecność tutaj, relacje z panem prezydentem i innymi przedstawicielami władz Litwy, zwłaszcza w ostatnim czasie, bardzo jednoznacznie to podkreślają” – powiedział polski prezydent.

„Cieszę się, że stosunki z naszym partnerem strategicznym – Polską – były, są i, nie wątpię, będą nadal mocne i stabilne” – mówił z kolei Nausėda. „Już konsultowałem się i rozmawiałem na ten temat z liderami partii politycznych i mogę zapewnić, że wszyscy wyrazili chęć i życzenie dalszego rozwijania korzystnej dla obu stron współpracy i dążenia do jeszcze lepszych wyników”.

Litewski prezydent podziękował również za budowanie dobrych relacji polsko-litewskich w ostatnich czasach podziękował odchodzącemu premierowi Sauliusowi Skvernelisowi. Wyraził nadzieję, że po sformowaniu nowego rządu „relacje polsko-litewskie nadal będą budowane w tak bardzo dobrym stopniu, kiedy prezydentami byli Valdas Adamkus i Lech Kaczyński”.

„To były bardzo dobre lata współpracy polsko-litewskie. To były lata przyjaźni naszych prezydentów. Nie mam żadnych wątpliwości, że my tę dobrą tradycję w tej chwili kontynuujemy. Liczę na to, że uda nam się relacje dobrosąsiedzkie podnosić na jeszcze wyższy poziom” – podkreślił prezydent Andrzej Duda.

Przypomnijmy, że podczas wspólnej konferencji prasowej litewski prezydent powiedział, że w czasie rozmowy z Andrzejem Dudą poruszył kwestię ochrony praw człowieka w Polsce. Ponadto, wezwał do dialogu z polskim społeczeństwem w związku z proaborcyjnymi protestami w naszym kraju.

„Moje stanowisko jest jasne: zawsze opowiadałem się i będę opowiadać się za przestrzeganiem praw i wolności człowieka oraz za bezstronnym dialogiem ze społeczeństwem. Podążam też za tymi postulatami, jeżeli chodzi o podejście do zdrowia reprodukcyjnego kobiet w Polsce” – zaznaczył litewski prezydent. Wyraził również nadzieję, że Polska jako „jedna z najstarszych demokracji w Europie” będzie dążyć do „konstruktywnego dialogu ze wszystkimi warstwami społeczeństwa”. Wiadomo również, że rozmowy prezydentów Polski i Litwy dotyczyły budżetu Unii Europejskiej i tzw. Funduszu Naprawczego. Litewski przywódca opowiedział się za jego szybkim zatwierdzeniem, nawiązując przy tym do zapowiedzianego przez Polskę i Węgry weta wobec ram budżetu Unii Europejskiej na lata 2021-2027, zakładających uzależnianie wypłat środków z niego od przystawalności prawa państw członkowskich do kryteriów praworządności ustalanych przez eurokratów.

Z oficjalnych relacji nie wynika, żeby polski prezydent odniósł się do tych wypowiedzi ze strony litewskiego prezydenta. Na Twitterze zamieścił natomiast wpis, w którym w ciepłych słowach komentuje swoje spotkanie z Nausedą.

L24.lt / prezydent.pl / Kresy.pl