Zaniedbana nekropola narodowa. 6 maja 1801 roku otwarto Cmentarz na Rossie [+FOTO]

6 maja 1801 roku otwarto w Wilnie Cmentarz na Rossie – jedną z czterech polskich nekropolii narodowych.

Do końca XVIII wieku główny cmentarz w Wilnie znajdował się w pobliżu Ostrej Bramy. W 1783 roku magistrat miasta postanowił go zlikwidować, podobnie jak przynależący do niego kościół św. Józefa i św. Nikodema. Tereny te przeznaczono pod zabudowę. Decyzję uzasadniano złym stanem nekropolii oraz jej niekorzystnym położeniem, które utrudniało dalszy rozwój miasta.

W 1801 roku proboszcz ks. Tymoteusz Raczyński zwrócił się do władz Wilna z prośbą o wyznaczenie miejsca na nowy cmentarz. Nową miejską nekropolię postanowiono założyć na górzystych przedmieściach, w rejonie zwanym Rossą. Ludzi chowano tam już wcześniej – w XV wieku grzebano tu ofiary morowego powietrza, a w 1769 roku założono pierwszy cmentarz zamiejski. Jednak to rok 1801 uznaje się za oficjalną datę otwarcia Cmentarza na Rossie.

Obecnie cmentarz zajmuje powierzchnię około 10,8 hektara i składa się z czterech części: Starej Rossy, Nowej Rossy, Cmentarza Wojskowego oraz Mauzoleum Matki i Serca Syna, gdzie od 1936 roku spoczywa serce marszałka Józefa Piłsudskiego.

Na Rossie pochowani są m.in. profesorowie Uniwersytetu Stefana Batorego, w tym historyk Joachim Lelewel, poeta Władysław Syrokomla, archeolog i pisarz Eustachy Tyszkiewicz, ojciec i ojczym Juliusza Słowackiego – Euzebiusz Słowacki i August Becu. Spoczywają tu także powstańcy styczniowi, tacy jak Zygmunt Sierakowski i Konstanty Kalinowski, oraz żołnierze polegli w latach 1919–1920 i podczas operacji „Ostra Brama”.

Na terenie cmentarza można odnaleźć zarówno dzieła sztuki sepulkralnej – jak słynny Czarny Anioł Leopolda Wasikowskiego – jak i zapomniane, niszczejące groby zwykłych mieszczan. 263 nagrobki znajdują się na liście zabytków, lecz wiele pomników uległo zniszczeniu wskutek upływu czasu, aktów wandalizmu i braku opieki. Aż 90 procent grobów nie ma dziś swoich opiekunów.

Rossa od początku była cmentarzem demokratycznym – chowano tu ludzi różnych wyznań i statusów społecznych, zarówno znanych obywateli zasłużonych dla Wilna, jak i zwykłych mieszkańców.

Oficjalnie cmentarz na Rossie nie przyjmuje nowych pochówków od 1967 roku. Dwa lata później, w 1969 roku, został wpisany do rejestru zabytków. Mimo to pojawiają się tam nowe współczesne groby z litewskimi epitafiami, które zmieniają oblicze XIX-wiecznego cmentarza i jego charakter. W 2009 roku Audronė Višniauskienė, główna inspektor Departamentu Dziedzictwa Kulturowego, zaprzeczyła zarzutom, że jest to celowe działanie mające na celu niszczenie polskich śladów i przekształcenie nekropolii w cmentarz litewski. – Nowe miejsca pochówku są przyznawane w wyjątkowych przypadkach osobom zasłużonym – mówiła wtedy w rozmowie z PAP.

Od wielu lat Rossą – zaniedbywaną przez władze – opiekuje się Społeczny Komitet Opieki nad Starą Rossą, założony w 1990 roku z inicjatywy i przy wsparciu śp. Jerzego Waldorffa, prezesa Społecznego Komitetu Opieki nad Starymi Powązkami. Działalność Komitetu obejmuje przede wszystkim opiekę nad pomnikami oraz ich renowację.

Każdej jesieni organizowana jest akcja sprzątania najstarszej nekropolii Wilna. W jej trakcie odnawiane są wybrane nagrobki. Środki na ten cel pochodzą z kwest, darowizn prywatnych oraz wsparcia instytucji, m.in. ambasady RP w Wilnie, Instytutu Pamięci Narodowej, Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarskiej, Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie” oraz Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”.

Początkowo w sprzątanie zaangażowani byli głównie uczniowie szkół polskich na Litwie, polskie organizacje społeczne i dyplomaci. W ostatnich latach coraz aktywniej włączają się również uczniowie szkół litewskich i studenci Uniwersytetu Wileńskiego. Dzięki ich zaangażowaniu Rossa nadal ma przed sobą przyszłość.

