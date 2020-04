Pożar lasu w strefie zamkniętej wokół Czarnobyla. Akcję gaśniczą utrudniało promieniowanie

Według ukraińskich służb, pożar objął 20 ha lasów w strefie zamkniętej wokół Czarnobyla; akcję gaśniczą utrudniał zwiększony poziom radioaktywności tła w niektórych miejscach.

W sobotę po południu Państwowa Służba Ukrainy do Spraw Sytuacji Nadzwyczajnych (DSNS) poinformowała o wybuchu pożaru lasu w strefie zamkniętej wokół Czarnobyla, w rejonie miejscowości Władimirowka.

Jak podano, ogień objął obszar 20 hektarów. Zgłoszenie służby otrzymały o 13:22 czasu lokalnego, a godzinę i półtorej godziny później w rejon pożaru udały się dwa samoloty gaśnicze An-32P. Oba wystartowały z lotnisko w Niżynie. Później, około 15:30, na miejsce poleciał też śmigłowiec Mi-8.

Według informacji strony ukraińskiej, w akcji gaśniczej wzięło udział ponad 90 strażaków i 21 jednostek sprzętu gaśniczego, z czego blisko 50 osób i 11 jednostek (w tym samoloty i śmigłowiec) należało do DSNS. Zaznaczano, że gaszenie ognia było utrudnione przez zwiększony poziom radioaktywności tła na niektórych obszarach objętych pożarem. Dodano, że żadne siedziby ludzkie nie były zagrożone.

Wieczorem podano, że według stanu na godzinę 20:00 pożar nie był już obserwowalny.

To nie pierwszy raz, gdy w Puszczy Czarnobylskiej, w rejonie zony, wybuchł. Podobne wydarzenie miało miejsce m.in. blisko 5 lat temu, w końcu kwietnia 2015 roku. Wówczas płonęło ponad 400 hektarów powierzchni. Co więcej, istniało niebezpieczeństwo, że ogień dotrze do 20-kilometrowej zony bezpieczeństwa wokół elektrowni, w której w 1986 roku doszło do katastrofy. Ściółka leśna jest tam miejscowo przesycona radioaktywnym opadem i istniało ryzyko, że płomienie mogą wynieść je w powietrze. Zdaniem ekologów, skażeniem był zagrożony m.in. obszar Białorusi.

Kolejny raz pożar wybuchł miesiąc później, na obrzeżach Puszczy Czarnobylskiej. Płonęło wówczas 130 ha pól, w okolicach niezamieszkanej przez ludzi wsi Kowszyłiwka, około 50 kilometrów na zachód od elektrowni.

