Ukraina kupuje leki radiologiczne od Izraela w przypadku zagrożenia nuklearnego

Izraelska firma Pluri podpisała umowę z ukraińskim bankiem krwi pępowinowej na dostawę PLX-R18, leku stosowanego w leczeniu choroby popromiennej. Lek będzie przechowywany w banku Hemafund i w razie potrzeby dystrybuowany do szpitali w całym kraju.

Współpraca obejmuje ukraiński bank krwi pępowinowej Hemafund, który zajmie się logistyką i przechowywaniem leku. Początkowo Pluri dostarczy 12 tys. dawek PLX-R18, co pozwoli na leczenie 6 tys. pacjentów. Terapia będzie magazynowana w systemie krioskładowania i dostępna w razie potrzeby w placówkach medycznych na terenie Ukrainy.

Do podpisania umowy doszło kilka tygodni po ataku rosyjskiego drona na osłonę reaktora w Czarnobylu. Przypominamy, że rzecznik Kremla, Dmitrij Pieskow, odrzucił oskarżenia strony ukraińskiej o atak.

Terapia lekiem ma zastosowanie w leczeniu ostrego zespołu popromiennego krwiotwórczego (H-ARS). PLX-R18 powstaje z wykorzystaniem komórek macierzystych pochodzących z ludzkiego łożyska. Pochodzą one z opatentowanej technologii 3D, w której komórki macierzyste z łożyska rozmnażane są w specjalnych bioreaktorach. Proces pozwala na ekspansję jednej komórki do miliardów, co oznacza, że z jednego łożyska można pozyskać materiał do leczenia ponad 20 tys. pacjentów. Po podaniu domięśniowym komórki stymulują organizm do odbudowy komórek krwi, wspierając regenerację po ekspozycji na promieniowanie.

Choroba popromienna, będąca skutkiem narażenia na wysokie dawki promieniowania, powoduje uszkodzenia szpiku kostnego i krwinek, co prowadzi do anemii, infekcji i krwawień. W przypadku braku skutecznego leczenia może prowadzić do śmierci w ciągu czterech do ośmiu tygodni.

Badania kliniczne na zwierzętach wykazały, że zastosowanie PLX-R18 zwiększyło przeżywalność z 29 proc. w grupie placebo do 97 proc. w grupie leczonej. W przypadku zastosowania profilaktycznego – 24 godziny przed i 72 godziny po ekspozycji na promieniowanie – przeżywalność wzrosła z 4 proc. do 74 proc.

Pluri i Hemafund planują również przeprowadzenie badań klinicznych na Ukrainie oraz ubieganie się o rejestrację PLX-R18 jako środka przeciwdziałającego promieniowaniu. Oczekuje się, że współpraca może przynieść ponad 100 mln dolarów wartości dla obu stron.

Ponadto w lipcu 2023 r. Pluri podpisało trzyletni kontrakt o wartości 4,2 mln dolarów z amerykańskimi Narodowymi Instytutami Zdrowia na dalsze prace nad nowatorskim leczeniem śmiertelnej choroby popromiennej oraz na współpracę z Instytutem Badań Radiobiologicznych Sił Zbrojnych Departamentu Obrony USA w stanie Maryland.

W ramach umowy Narodowy Instytut Alergii i Chorób Zakaźnych (NIAID) należący do Narodowych Instytutów Zdrowia (NIH) sfinansuje ostatnie badania niezbędne do sfinalizowania wniosku firmy biotechnologicznej o zatwierdzenie przez FDA terapii PLX-R18 na potrzeby wprowadzenia jej na rynek.

