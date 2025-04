Nigeria: kierowca ciężarówki wjechał w procesję wielkanocną [+VIDEO]

W Nigerii ciężarówka wjechała w procesję wielkanocną, zabijając 5 osób i raniąc 8 innych. Kierowcę ciężarówki aresztowano przy próbie ucieczki. Służby podejrzewają, że motywem ataku mógł być islamski terroryzm.

Do zdarzenia doszło 21 kwietnia w nigeryjskim stanie Gombe. Ciężarówka przewożąca zboże staranowała procesję, zabijając 5 osób i raniąc 8 pozostałych. Kierowca próbował uciec z miejsca zdarzenia, ale szybko został aresztowany przez policję.

BREAKING:

Suspected terror attack against Christian Nigerians walking in an Easter procession yesterday in Gombe State.

A truck rammed the procession, killing 5 & wounding many. The driver tried escaping the scene.

A Christmas procession was also struck by by a truck on… pic.twitter.com/hRIinZMHdY

— Visegrád 24 (@visegrad24) April 22, 2025