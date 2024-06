Pościg za nielegalnymi imigrantami. Cudzoziemcy ukryli się na środku stawu

Lubuscy policjanci prowadzili pościg za autem, którym jechali nielegalni imigranci. Podczas ucieczki cudzoziemcy porzucili pojazd i ukryli się w trzcinie na środku stawu.

Choć do zdarzenia doszło w ubiegłym tygodniu, to lubuska policja poinformowała o sprawie w środę. “Patrol ruchu drogowego krośnieńskiej komendy prowadząc kontrolę statyczną w miejscowości Radnica, zauważył nadjeżdżający pojazd, który postanowił skontrolować. Po tym, jak policjant dał znak do zatrzymania się, kierujący zwolnił, a następnie gwałtownie przyspieszył w kierunku Krosna Odrzańskiego. Funkcjonariusze po włączeniu sygnałów świetlnych i dźwiękowych w motocyklach niezwłocznie ruszyli za nim” – podaje policja.

Jak czytamy, “w trakcie ucieczki kierowca forda mondeo nie stosował się do zakazów wyprzedzania oraz swoim zachowaniem zmuszał pojazdy jadące z przeciwnego kierunku do gwałtownego hamowania i zmiany kierunku ruchu”.

Po przejechaniu Krosna Odrzańskiego i Osiecznicy skierował się w kierunku miejscowości Czetowice, gdzie wjechał w ślepą drogę i porzucił auto w krzakach.

“Z samochodu wybiegli mężczyźni, którzy wbiegli do lasu. Funkcjonariusze, przewidując kierunek ich ucieczki, udali się na drogę Bielów – Czetowice, gdzie słysząc hałas łamanych gałęzi, niezwłocznie pobiegli za nimi do lasu, informując dyżurnego jednostki o kierunku oddalenia się czterech mężczyzn. W pewnym momencie policjanci mając ich w zasięgu wzroku, zobaczyli jak będąc po szyję w wodzie chowają się w trzcinach na środku staw” – czytamy.

Na miejsce przyjechali policjanci, strażacy, a także operator drona, który zlokalizował dokładne położenie mężczyzn.

“Wszyscy czterej wyszli z wody o własnych siłach i poddali się. Po zatrzymaniu zostali doprowadzeni do komendy, gdzie zapewniono im odzież oraz wyżywienie. W toku dalszych czynności ustalono, że zatrzymani to obywatele Jemenu, Syrii oraz Afganistanu w wieku 17-36 lat, którzy usłyszeli już zarzut przekroczenia wbrew przepisom granicy państwa z Białorusi do Polski oraz usiłowania przekroczenia granicy państwa z Polski do Niemiec” – informuje policja.

lubuska.policja.gov.pl / Kresy.pl