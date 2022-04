Polskie F-16 będą patrolować słowackie niebo

Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak poinformował w piątek na wspólnej konferencji z ministrem obrony Słowacji Jaro Nadem, że polskie F-16 będą prowadziła patrole nad Słowacją.

Polskie F-16 będą patrolować także słowackie niebo, poinformował o tym w piątek Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak. „Mogę potwierdzić, że Polska para dyżurna F16 będzie prowadziła swoje dyżury także nad obszarem Słowacji” – powiedział na wspólnej konferencji prasowej z ministrem obrony Słowacji Jaro Nadem.

„Inwazja Rosji na Ukrainę jest potwierdzeniem naszych obaw, o których mówiliśmy od lat. Naszą odpowiedzią na zagrożenia jest wzmacnianie współpracy m. in. w ramach NATO, wzmacnianie naszych sił zbrojnych Polski i Słowacji, wzmacnianie i rozwijanie naszej współpracy wojskowej” – mówił Błaszczak.

„Jako Polska mamy doświadczenia z misją AirPolicing, stąd mamy już fundament, na którym będziemy budować dalszą współpracę ze Słowacją. Ważne jest teraz żebyśmy uzgodnili szczegóły w ramach porozumienia technicznego” – dodał.

„Z naszej strony czymś zupełnie naturalnym jest to, że polska para dyżurna samolotów wielozadaniowych F-16 będzie patrolowała również niebo nad Słowacja. Będą to dyżury przeprowadzane z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Jeżeli będzie taka potrzeba to będzie dostępne lotnisko na Słowacji, ale co do zasady po prostu rozszerzymy zakres działania polskiej grupy dyżurnej, która korzysta z samolotów F-16 – zaznaczył minister. – W stosunkowo niedługiej perspektywie Słowacja będzie wyposażona w takie same samoloty, więc rozmawiamy także na temat współpracy naszych sił powietrznych”.

