Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (MKiDN) zaangażowało się w cztery projekty wsparcia dla ukraińskich orkiestr oraz zespołu pieśni i tańca.

MKiDN poinformowało w czwartek w komunikacie o czterech projektach wsparcia dla ukraińskich artystów, w które ministerstwo się zaangażowało. W komunikacie nie zabrakło kuriozalnych i sprzecznych z faktami historycznymi sformułowań.

Pierwszym projektem jest udzielenie schronienia oraz warunków do pracy i prób orkiestrze Kyiv Symphony Orchestra. Jej 100-osobowy zespół wraz z członkami rodzin przebywa od początku kwietnia w Polsce. Opuszczenie przez nich Ukrainy wymagało specjalnej zgody ukraińskich władz. Kyiv Symphony Orchestra dała w Polsce dwa koncerty, a obecnie realizuje trasę koncertową, podczas której gra m.in. w Berlinie, Hamburgu i Dreźnie.

Kolejne dwa projekty to podobna pomoc udzielona innym dwóm ukraińskim zespołom, które przyjadą do Polski na przełomie maja i czerwca – Młodzieżowej Akademickiej Orkiestrze Symfonicznej Ukrainy „Słobożański” z Charkowa oraz Narodowemu Zespołowi Pieśni i Tańca Ukrainy im. Grygoria Wieriowki z Kijowa (popularnej „Weriowce”). Polska stworzy im warunki do odbywania prób i przygotowań do tournees.

Czwartym projektem, któremu MKiDN udziela wsparcie, to wspólna inicjatywa Metropolitan Opera w Nowym Jorku i Teatru Wielkiego – Opery Narodowej w Warszawie. Postanowiły one utworzyć Ukrainian Freedom Orchestra – zespół złożony z ukraińskich instrumentalistów, którzy musieli opuścić Ukrainę, a także pracujących w orkiestrach w innych państwach. W tym przypadku na opuszczenie Ukrainy przez mężczyzn-muzyków w wieku poborowym także musiały zgodzić się ukraińskie władze. Ukrainian Freedom Orchestra rozpocznie w lipcu próby w Warszawie, a później odbędzie tournée po Europie i USA. MKiDN finansuje koszty koncertu inaugurującego tournée, który odbędzie się 28 lipca w Teatrze Wielkim – Operze Narodowej oraz pobyt muzyków w Warszawie.

MKiDN nie podało, ile polskiego podatnika będzie kosztowało wsparcie dla ukraińskich artystów.

Należy zauważyć kuriozalne i sprzeczne z faktami historycznymi sformułowania, które znalazły się w komunikacie MKiDN na temat wsparcia dla ukraińskich zespołów. O Kyiv Symphony Orchestra napisano, że sierpniu 2021 roku orkiestra dała koncert z okazji 30. rocznicy „odzyskania” [sic! – red.] przez Ukrainę niepodległości. O „Weriowce” napisano, że została utworzona w 1943 roku w Charkowie „dla podtrzymania ducha ukraińskiej armii [sic! – red.] walczącej z armią hitlerowskich Niemiec na ukraińskim froncie”.

Kresy.pl / gov.pl