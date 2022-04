Minister: Polska wyda na pomoc Ukrainie 10-22% swojego budżetu [+VIDEO]

Solidarna Polska postuluje, by rząd wystąpił do Unii Europejskiej o zawieszenie składki członkowskiej Polski do unijnego budżetu. Uzasadniając ten postulat minister Michał Wójcik powołał się na szokujące wyliczenia mówiące o tym, że pomoc Ukrainie będzie kosztowała 10-22 proc. tegorocznego budżetu polskiego państwa.

Ministrowie z ramienia Solidarnej Polski – Zbigniew Ziobro i Michał Wójcik poinformowali we wtorek na konferencji prasowej, że na posiedzeniu rządu przedstawili propozycję skierowania do Komisji Europejskiej wniosku o zawieszenie w całości lub w części polskich składek do unijnego budżetu.

Zbigniew Ziobro uzasadniał propozycję wstrzymania wpłaty składek tym, że Polska jest państwem, które poza USA udziela największej pomocy finansowej Ukrainie. Powoływał się też na trudną sytuację gospodarczą, w tym inflację oraz politykę klimatyczną UE. Ziobro podkreślał, że nie chodzi o jednostronne wstrzymanie płatności składek, lecz zgodny z unijnymi traktatami mechanizm czasowego zawieszenia składek członkowskich w razie wystąpienia sytuacji nadzwyczajnej.

Minister Michał Wójcik przypomniał, że w czasie kryzysu imigracyjnego w latach 2014-2015 Turcja otrzymała od UE 6 mld euro. Z danych przez niego przywoływanych wynika, że koszt pomocy Ukrainie poniesiony w tym roku przez Polskę będzie znacznie wyższy.

„Eksperci szacują, że koszt pomocy Ukrainie wyniesie w tym roku od 10 do 22 proc. budżetu polskiego państwa. To są ogromne środki” – powiedział Wójcik.

Zgodnie z ustawą budżetową dochody budżetu państwa wyniosą w tym roku 491,9 mld złotych, a wydatki 521,8 mld złotych. Oznaczałoby to, że pomoc Ukrainie będzie kosztowała nasz kraj około 50-110 mld złotych tylko w tym roku.

Według ministra Wójcika do Polski wjechało około 3 mln uchodźców z Ukrainy. Koszt dzienny utrzymania uchodźcy to 100-140 złotych.

Przypomnijmy, że w niedawnym liście do szefowej Komisji Europejskiej, Ursuli von der Leyen, premier Mateusz Morawiecki oszacował, że tylko w tym roku koszty utrzymania ukraińskich uchodźców w Polsce wyniosą 11 mld euro. Zaznaczył zarazem, że gdyby sytuacja na Ukrainie uległa pogorszeniu, to te koszty dla Polski mogą sięgnąć nawet 24 mld euro.

