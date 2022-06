Kaczyński: lepiej być zadłużonym niż okupowanym

Wicepremier Jarosław Kaczyński powiedział w radiowej Trójce, że rosnąca cena pieniądza komplikuje plan zakupów zbrojeniowych rządu. Przekonywał jednak, że „lepiej być zadłużonym niż okupowanym”.

Jak podała Polska Agencja Prasowa, wicepremier Jarosław Kaczyński będąc we wtorek gościem Programu Trzeciego Polskiego Radia, odniósł się do planów zakupów przez Polskę sprzętu wojskowego. Wskazywał, że Polska będzie kupować m.in. czołgi i systemy artylerii rakietowej HIMARS, ponieważ wojna na Ukrainie pokazała, iż broń pancerna ma znaczenie. Kaczyński wskazał też na to, że rosnąca cena pieniądza skomplikowała pod względem „konstrukcji finansowej” zakupowe plany rządu, ponieważ obecnie nie da się już tanio zaciągać pożyczek. Przekonywał jednak, że plan zakupów uzbrojenia musi zostać zrealizowany. „Dzisiaj sytuacja pod tym względem bardzo się zmieniła i całe przedsięwzięcie jest dużo trudniejsze niż było, ale lepiej być zadłużonym niż okupowanym” – powiedział wicepremier.

Oceniając zaangażowanie najważniejszych państw Europy Zachodniej w militarne wspieranie Ukrainy Jarosław Kaczyński stwierdził, że jest ono „bliskie pozorom albo w ogóle pozorne jak w przypadku Niemiec”, jeśli chodzi o wsparcie „najistotniejsze”, czyli takie, które sprawiłoby, że Ukraina obroni się przed rosyjską inwazją. Dodawał, że „Francuzi coś tam dostarczyli”.

Pytany o to, czy wierzy, że Ukraina otrzyma status kandydata do UE, odpowiedział, że chce „wierzyć w jakieś wiadomości, które są dobre, optymistyczne”.

Kaczyński wyraził opinię, że zagrożenie ze strony Rosji zaczęło narastać po przejęciu władzy przez Władimira Putina, a szczególnie po 2007 roku, kiedy jego zdaniem Putin przedstawił plan „odbudowy strefy wpływów”, względnie „odbudowy imperium”.

„Dzisiaj mamy dowód na to, że działanie zbrojne na wielką skalę, to jest coś, co Rosjanie uważają za normalną metodę polityczną, stosowaną w tych czasach, gdzie wielu wierzyło, że to już jest historia, przynajmniej w tej części świata” – mówił Jarosław Kaczyński.

Jak podawaliśmy, minister obrony Mariusz Błaszczak zapowiedział w poniedziałek utworzenie dwóch kolejnych dywizji ogólnowojskowych Wojska Polskiego.

Kresy.pl / pap.pl