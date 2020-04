COVID-19: liczba zgonów w Polsce zbliżyła się do pół tysiąca. W Kędzierzynie-Koźlu zmarł 18-latek

Do niemal pół tysiąca wzrosła w Polsce liczba osób zmarłych, które były zarażone koronawirusem. Liczba zarażonych zbliża się do 11 tysięcy – wynika z dzisiejszych komunikatów ministerstwa zdrowia.

Jak podał w piątek na Twitterze resort zdrowia, wykryta liczba przypadków zarażenia koronawirusem wzrosła w ciągu ostatniej doby do 10892 a liczba zgonów do 494. Oznacza to, że od wczoraj zanotowano 381 nowych zachorowań oraz 40 zgonów.

Ofiary śmiertelne to przeważnie osoby w wieku 53-96 lat. Większość z nich miała choroby współistniejące. Oprócz tego poinformowano o śmierci 18-latka w szpitalu jednoimiennym w Kędzierzynie-Koźlu. Według PAP on również miał choroby współistniejące. Był on podopiecznym Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Ozimku, który został ewakuowany po tym, jak niemal wszyscy jego pacjenci zarazili się koronawirusem.

Najwięcej zachorowań zanotowano dzisiaj w woj. śląskim – aż 97. Po nim znalazły się woj. wielkopolskie (70), mazowieckie (40), łódzkie i zachodniopomorskie (po 32), dolnośląskie (23), małopolskie (22), opolskie (15), pomorskie (14), kujawsko-pomorskie (11), podkarpackie (9), świętokrzyskie i lubelskie (po 6), podlaskie (3) oraz warmińsko-mazurskie (1). W woj. lubuskim nie wykryto ani jednego nowego przypadku zarażenia.

W ciągu ostatniej doby wykonano 14,4 tys. testów. Tym samym liczba przebadanych próbek w naszym kraju wzrosła do ponad 265 tysięcy.

Obecnie w szpitalach przebywa 3095 osób. Kwarantanną objęto prawie 98 tys. a nadzorem epidemiologicznym 20,5 tys. osób. 1944 osoby uznano za wyleczone.

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda. Przekaż 50 zł Zwalczaj propagandę.

CZYTAJ TAKŻE: USA: ponad 50 tysięcy ofiar koronawirusa

Kresy.pl / Portal Samorządowy