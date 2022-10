Polska kupiła ponad połowę Starlinków dla Ukrainy i wydaje 17 mln zł miesięcznie na abonament

Wywołało to wzmożoną krytykę ukraińskich polityków, w tym prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, zwykłych Ukraińców i ich sympatyków wśród użytkowników serwisu społecznościowego. Szczególnie ostra i niecenzuralna okazała się reakcja Andrija Melnyka ukraińskiego dyplomaty Andrija Melnyka osławionego relatywizowaniem zbrodni OUN-UPA na Polakach i twierdzeniem, że Polacy popełnili takie same zbrodnie na Ukraińcach. „Jedyny wynik jest taki, że teraz żaden Ukrainiec nigdy nie kupi twojego pie****o gówna Tesli. Powodzenia” – napisał Melnyk. Potem ukraiński dyplomata napisał do Muska – „S***laj to moja bardzo dyplomatyczna odpowiedź dla ciebie”.

Reakcją potentata przemysłu wysokich technologii było wstrzymanie finansowania działania systemu Starlink dla Ukrainy. Odgrywa on ważną rolę w funkcjonowaniu ukraińskich struktur państwowych, w tym armii, w warunkach zniszczeń wojennych. „Po prostu stosuję się do zalecenia” – wytłumaczył w piątek na Twitterze Musk, odnosząc się właśnie do wpisu Melnyk.

Ostatecznie jednak Musk po fali krytyki oświadczył, że jego firma nie przestanie pomagać Ukrainie.

„Mimo że Starlink wciąż traci pieniądze i inne firmy dostają miliardy dolarów podatników, my po prostu będziemy finansować rząd Ukrainy za darmo” – napisał w sobotę na Twitterze założyciel i prezes SpaceX, do której należy system satelitarnej łączności internetowej Starlink. Przeciął w ten sposób dyskusję na temat zaprzestania udostępniania usługi strukturom państwa ukraińskiego.

Kresy.pl / businessinsider.com.pl / bloomberg.com