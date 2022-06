Polska amunicja krążąca Warmate trafiła na wyposażenie armii Indii

Grupa WB dostarczyła siłom zbrojnym Indii ponad 100 sztuk amunicji krążącej Warmate – podały w poniedziałek indyjskie media. Nie sprecyzowano dokładnej ilości. Broń trafiła do jednostek sił specjalnych armii indyjskiej. Oczekiwane są kolejne zamówienia Warmate dla indyjskiej armii.

Dostawy objęły ponad sto sztuk amunicji krążącej Warmate – podaje portal Indian Defence Research Wing. Medium podkreśla, że oczekiwane są kolejne zamówienia Warmate dla indyjskiej armii. Zakup był wynikiem procedury rozpoczętej w 2020 roku.

Big news💥💥 WB Electronics of Poland 🇵🇱 finishes delivery of „100s” of Warmate UAV loitering munitions to India’s 🇮🇳 Armed Forces. Range 30km, ops/attack speed 80/150 kmph, length 1.1m Warhead is Thermobaric or HE A follow-up order is expected after necessary modalities. pic.twitter.com/G6Azre45j6 — Vayu Aerospace Review (@ReviewVayu) June 19, 2022

Do tej pory system Warmate był używany przez Polskę, Ukrainę, Turcję oraz Zjednoczone Emiraty Arabskie – zwraca uwagę portal defenceindustrynews.com. Broń była wykorzystywana m.in. w czasie wojny domowej w Libii, a obecnie jest używana w wojnie na Ukrainie.

Jak informowaliśmy, niemiecki dziennik Welt napisał na początku czerwca, że „supernowoczesna polska broń, rakiety przeciwlotnicze Piorun i amunicja krążąca Warmate, robi furorę na Ukrainie”. Medium zwracało uwagę, że wokół wspomnianej broni powstał w mediach społecznościowych „prawdziwy kult”.

Pod koniec kwietnia minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak poinformował o podpisaniu umowy na zakup kolejnych zestawów amunicji krążącej Warmate dla SIł ZBrojnych RP. Wartość umowy wyniosła 50 mln zł brutto.

Warmate to typ małego drona, który może wypełniać zarówno funkcję zwiadowczą jak i bojową (uderzeniową). W przypadku umieszczenia na nim głowicy bojowej, może być ona wypełniona zarówno ładunkiem odłamkowo-kruszącym, kumulacyjnym jak i termobarycznym. Oznacza to, że drony tego typu mogą być używane także do niszczenia celów opancerzonych, według informacji medialnych o przebijalności pancerza do grubości 240 mm.

Dron może działać w promieniu 10 kilometrów od operatora, czas możliwego lotu to 30-50 minut. Osiąga maksymalną prędkość do 150 km na godzinę, wznosząc się maksymalnie na 500 m. Pułap operacyjny to 30-100 m. Dron należy do rodzaju tak zwanej amunicji krążącej – sam dron jest całym pociskiem, a więc ulega zniszczeniu w trakcie ataku. W związku z tym Warmate może być podwieszony do większych dronów. Warmate jest połączeniem bezzałogowego statku powietrznego z inteligentną amunicją precyzyjnego rażenia.

System amunicji krążącej Warmate, opracowany i produkowany przez polską Grupę WB, spełnia wymogi współczesnego wielowymiarowego pola walki i jest jednym z najbardziej innowacyjnych rozwiązań grupy dla jednostek sił specjalnych i oddziałów lekkiej piechoty. Jest to rozwiązanie w pełni autonomiczne, pozwalające na operowanie dronem w czasie rzeczywistym w oparciu o otrzymywany z podsystemu obserwacyjnego materiał wideo.

Poza zadaniami rozpoznawczymi, systemy Warmate mogą też być wykorzystywane do wykonywania precyzyjnych uderzeń przeciwko lekko opancerzonym pojazdom, umocnieniom i piechocie przeciwnika. Czas reakcji ogniowej jest przy tym skrócony do minimum. Jednocześnie, jest to jeden z niewielu tego tego typu systemów rozwijanych na świecie. Poza Polską, produkują ją jeszcze Izrael i USA.

idrw / defenceindustrynews.com / Kresy.pl