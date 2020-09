Polscy żołnierze pojadą na misję NATO do Turcji. Komentatorzy nie kryją zdziwienia

Polscy żołnierze pojadą na misję NATO do Turcji. Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego poinformował, że decyzja ma związek z pogarszaniem się sytuacji na granicy syryjsko-tureckiej. Polski kontyngent ma liczyć do 80 żołnierzy i pracowników wojska.

Misja, w której skład wejdą polscy żołnierze, jest obecna w Turcji od 2015 roku.

Szef BBN Paweł Soloch zaznaczył, że nie ma ona charakteru bojowego. Polega na zwiększeniu obecności lotniczych systemów ostrzegania, aktywności sił morskich i prowadzeniu działań rozpoznawczych.

„Prezydent Andrzej Duda podpisał postanowienie ws. uruchomienia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Turcji. Odpowiedzieliśmy pozytywnie na niedawny apel strony tureckiej skierowany do sojuszników z NATO w związku z pogarszaniem się sytuacji bezpieczeństwa na granicy syryjsko-tureckiej” – przekazał szef BBN.

W misji weźmie udział do 80 żołnierzy i pracowników wojska oraz samolot patrolowo-rozpoznawczy Bryza.

Kontyngent będzie działał na terytorium Turcji, na wschodnim akwenie Morza Śródziemnego i Morzu Czarnym.

Misja TAMT (Tailored Assurance Measures for Turkey) uruchomiona została w 2015 roku w reakcji na ówczesną sytuację na granicach Turcji. Przewiduje ona działania rozpoznawcze i wywiadowcze oraz dzielenie się informacjami, dodatkową obecność samolotów wczesnego ostrzegania i kontroli powietrznej AWACS i zwiększoną aktywność we wschodniej części Morza Śródziemnego.

Będzie to pierwsza misja polskiego wojska w Turcji – w 2003 roku Polska przygotowywała się do wysłania kontyngentu do tego kraju w związku z inwazją na Irak i spodziewanym kontruderzeniem na Turcję, ale ostatecznie do tego nie doszło.

Zdziwienia taką decyzją nie kryją komentatorzy spraw bliskowschodnich.

W tej chwili, wysyłanie nawet skromnego kontyngentu do Turcji, na tydzień przed unijną dyskusją o sankcjach dla Turcji jest graniem na łamanie solidarności UE wobec Cypru i Grecji. 80 żołnierzy to nie game changer, tylko akt polityczny. Po co się w to pakujemy? – napisał Jan Wójcik na swoim Twitterze.