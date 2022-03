Prezydent Ukrainy wystąpił przed Parlamentem Europejskim

W czasie wtorkowego posiedzenia Parlamentu Europejskiego ma przyjąć plan w sprawie udzielenia Ukrainie statusu kandydata do UE.

W ramach posiedzenia zorganizowano wideo-łącze z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Zwrócił się on do deputowanych PE – „Przez ostatnie kilka dni nie wiem, jak wszystkich witać. Nie mogę powiedzieć dzień dobry. Każdy dzień jest zdecydowanie niedobry, a wieczór jest ostatnim. Mówię teraz o obywatelach, którzy bronią wolności kosztem życia. Cieszę się z nastroju, jaki tu zobaczyłem. Cieszę się, że zebraliśmy was wszystkich razem, ale jakim kosztem. Ta cena to tragedia. Bardzo wysoka, tysiące martwych ludzi” – zacytował portal Obozrevatel.

„W życiu mojego kraju skończyły się papiery. Dziś znamy wartości naszych najlepszych ludzi, najsilniejszych, niezwykłych. Często lubimy mówić, że pokonamy wszystkich. I cieszę się, że to widzicie. Jest takie powiedzenie: „Ukraiński wybór Europy” jest tym, co wybraliśmy. Teraz Europa powinna wybrać Ukrainę” – powiedział Zełenski.

Opisywał europerlamentrzystom wtorkowy atak Rosjan na centrum Charkowa – Plac Wolności, który według niego został przeprowadzony przy pomocy rakiet skrzydlatych. Stwierdził, że ofiar tego ataku były „dziesiątki”.

„Nikt nie wejdzie w naszą wolność. Każdy plac będzie Placem Wolności. Nikt nas nie złamie. Mamy pragnienie, żeby nasze dzieci żyły. Wydaje mi się, że to jest ścisłe, wczoraj zmarło 16 dzieci. I znowu Putin powie że to jakaś operacja” – powiedział Zełenski.

„Szanowni państwo, mamy bardzo zmotywowanych ludzi, walczymy o nasze prawa, wolność, o życie, a teraz o przetrwanie. Walczymy o bycie równoprawnymi członkami Europy. Z nami UE będzie silniejsza, bez was Ukraina będzie samotna. Udowodnimy naszą siłę. Udowodnijcie, że jesteście z nami, udowodnijcie, że jesteście Europejczykami, wtedy życie zwycięży śmierć, a światło zwycięży ciemność. Sława Ukrainie” – zakończył swoje krótkie przemówienie ukraiński prezydent.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wysłał w poniedziałek do francuskiej prezydencji oficjalny wniosek o przyjęcie jej do Unii Europejskiej. Jeszcze tego samego dnia prezydenci ośmiu państw członkowskich UE, w tym Polski, wystosowali apel o jak najszybsze rozpoczęcie z Kijowem formalnych negocjacji akcesyjnych.

Ruchy te odbywają się w kontekście wojny rosyjsko-ukraińskiej. W czwartek nad ranem armia Rosji rozpoczęła, na polecenie Władimira Putina, operację zbrojną przeciwko Ukrainie na pełną skalę. Rosjanie zajęli dużą część obwodu chersońskiego, część obwodu ługańskiego, czernichowskiego, sumskiego, zaporoskiego i podeszli pod Kijów, gdzie trwają walki, podobnie jak w Charkowie, drugim co do wielkości mieście kraju.

obozrevatel.com/kresy.pl