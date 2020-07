Ambasador Mosbacher ostro o Macierewiczu – ocenia, że jego „nienawistne wypowiedzi są okropne”

Ambasador USA w Warszawie Georgette Mosbacher zasugerowała, że poseł Prawa i Sprawiedliwości oraz były minister obrony Antoni Macierewicz nie zachowuje się jak „przyzwoity człowiek”.

Amerykańska dyplomatka napisała w poniedziałek na Twitterze: „W mojej ocenie tego typu dzielące i nienawistne wypowiedzi są okropne i godne pożałowania. Każdy przyzwoity człowiek powinien odrzucić tego rodzaju retorykę!”. Skomentowała w ten sposób jeden z wpisów posła Prawa i Sprawiedliwości Antoniego Macierewicza w którym zamieścił on grafikę z tekstem dotyczącym telewizji TVN.

W mojej ocenie tego typu dzielące i nienawistne wypowiedzi są okropne i godne pożałowania. Każdy przyzwoity człowiek powinien odrzucić tego rodzaju retorykę! https://t.co/KcgyO7nV1b — Georgette Mosbacher (@USAmbPoland) July 13, 2020

Macierewicz napisał „Do wyborców Platformy Obywatelskiej” i zamieścił grafikę sugerującą, że telewizja należąca do amerykańskiej korporacji Discovery ma powiązania z Wojskowymi Służbami Informacyjnymi, działa przeciwko polskich interesom i tradycjom.

Do zwolenników Platformy Obywatelskiej pic.twitter.com/335ChBsjlt — Antoni Macierewicz (@Macierewicz_A) July 9, 2020

Na kolejną bezpardonową krytykę Mosbacher pod adresem polskiego polityka i dotyczącą wewnętrznych konfliktów politycznych w Polsce zareagował były minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski.

To jest niebywałe, aby ambasador podejmował publiczną polemikę polityczną z politykami kraju, w którym sprawuje funkcję dyplomatyczną. Art 41 konwencji wiedeńskiej 1961 mówi, aby nie mieszać się do spraw wewn państwa przyjmującego @MSZ_RP https://t.co/4J7H7QWrCN — Witold Waszczykowski (@WaszczykowskiW) July 13, 2020

To nie pierwszy raz, gdy Mosbacher broni TVN przed politykami PiS i mediami z nimi związanymi. Jak pisaliśmy, w 2018 r. wystosowała ona skandaliczny list do premiera Mateusza Morawieckiego, w którym w aroganckim tonie pouczała szefa polskiego rządu, w jaki sposób wolno krytykować dziennikarzy TVN. Pod drukowaną treścią listu, z rażącymi literówkami i błędami, znajdował się jeszcze odręczny dopisek Mosbacher: „musimy to rozwiązać, to staje na drodze naprawdę bardzo ważnym sprawom”. Przy innej okazji ostrzegała też polskich posłów przed próbą regulowania rynku medialnego w kontekście zapowiadanej przez PiS dekoncentracji i repolonizacji mediów. Po interwencji amerykańskiej dyplomatki polski obóz rządzący wycofał się ze swoich planów w tym względzie.

W kwietniu br. Mosbacher publicznie pochwaliła TVN i określiła krytykę wobec niej jako fałszywą. „Fakty TVN jest częścią rodziny Discovery, amerykańskiej firmy notowanej na giełdzie papierów wartościowych w Nowym Jorku, której priorytetem jest przejrzystość, wolność słowa oraz niezależne i odpowiedzialne dziennikarstwo. Sugestie, że jest inaczej, są fałszywe” – napisała Mosbacher na Twitterze broniąc TVN przed krytyką ze strony „Wiadomości” TVP. Ostatni raz Mosbacher starła się publicznie z politykiem PiS w sprawie TVN tydzień temu gdy skrytykowała z kolei deputowaną Parlamentu Europejskiego z ramienia partii rządzącej Beatę Mazurek.

