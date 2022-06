Politico: Najniebezpieczniejsze miejsce na Ziemi znajduje się w Polsce

Przesmyk Suwalski to obecnie „najniebezpieczniejsze miejsce na Ziemi” – napisał w poniedziałek portal Politico. Zdaniem serwisu przesmyk stanowi słaby punkt NATO, z czego zdaje sobie sprawę Władimir Putin.

Amerykański portal Politico uważa, że na terytorium Polski znajduje się „najniebezpieczniejsze miejsce na Ziemi”. Chodzi o Przesmyk Suwalski, obszar położony wokół Augustowa, Suwałk oraz Sejn, stanowiący bezpośrednią granicę Polski i Litwy, liczącą tam 100 kilometrów. Wspomniany obszar łączy państwa NATO, oddzielając jednocześnie Białoruś od obwodu kaliningradzkiego, który wchodzi w skład Federacji Rosyjskiej.

Politico uważa, że gdyby wojna na Ukrainie przeniosła się na inne państwa Europy, przesmyk stanowiłby jeden z pierwszych punktów, w które uderzyłaby Rosja.

Dziennikarze portalu rozmawiali z mieszkańcami litewskich Druskiennik położonych w pobliżu granicy. Twierdzą, że „nie żyją w strachu” i wierzą w siłę litewskiej armii oraz NATO. „Społeczność ufa litewskim wojskom i NATO oraz ich zdolności do zapewnienia bezpieczeństwa” – napisała lokalna administracja w niedawnym oświadczeniu.

Politico named the most dangerous place on earth right now

The 'Suwałki Gap’ from Belarus to Kaliningrad, where the border of Poland and Lithuania now passes is the most dangerous place because of the threat of a direct conflict between Russia and NATO.

