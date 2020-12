Po normalizacji stosunków z Izraelem ZEA stały się celem cyberataków

Zjednoczone Emiraty Arabskie były celem cyberataków po nawiązaniu formalnych powiązań z Izraelem, powiedział w niedzielę szef bezpieczeństwa cybernetycznego ZEA – przekazała agencja prasowa Reuters.

„Nasz kraj, na przykład, po normalizacji z Izraelem naprawdę uaktywnił ogromne ataki ze strony niektórych cybernetycznych aktywistów na ZEA” – powiedział Mohamed Hamad al-Kuwaiti podczas wywiadu na konferencji w Dubaju.

Celami ataków miał być sektor finansowy kraju, władze nie podały jednak więcej szczegółów. Nie podały także, czy któryś z ataków zakończył się sukcesem, ani nie podały szczegółów na temat sprawców ataków.

Mohamed Hamad al-Kuwaiti powiedział również na konferencji, że liczba cyberataków w Zjednoczonych Emiratach Arabskich gwałtownie wzrosła po rozpoczęciu pandemii koronawirusa. Kuwejt powiedział, że tradycyjnie wiele ataków w regionie pochodzi z Iranu, nie rozwinął jednak zarzutów.

Jak informowaliśmy, przy pośrednictwie prezydenta USA Donalda Trumpa, Zjednoczone Emiraty Arabskie i Izrael osiągnęły w czwartek porozumienie pokojowe.

Porozumienie zostało przypieczętowane w czwartek w rozmowie telefonicznej między Trumpem, premierem Izraela Benjaminem Netanjahu i szejkiem Mohammedem Bin Zayedem, koronowanym księciem Abu Zabi.

„Ogromny przełom dzisiaj! Historyczne porozumienie pokojowe między naszymi dwoma wielkimi przyjaciółmi, Izraelem i Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi” – napisał Trump na Twitterze.

HUGE breakthrough today! Historic Peace Agreement between our two GREAT friends, Israel and the United Arab Emirates! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 13, 2020

Przedstawiciele Białego Domu przekazali, że doradca Trumpa Jared Kushner, ambasador USA w Izraelu David Friedman i wysłannik ds. Bliskiego Wschodu Avi Berkowitz, a także sekretarz stanu Mike Pompeo i doradca ds. Bezpieczeństwa narodowego Białego Domu Robert O’Brien byli głęboko zaangażowani w negocjowanie umowy.

We wspólnym oświadczeniu wydanym przez trzy narody stwierdzono, że trzej przywódcy „zgodzili się na pełną normalizację stosunków między Izraelem a Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi”. „Ten historyczny przełom dyplomatyczny przyczyni się do pokoju w regionie Bliskiego Wschodu i jest świadectwem odważnej dyplomacji i wizji trzech przywódców oraz odwagi Zjednoczonych Emiratów Arabskich i Izraela do wytyczenia nowej ścieżki, która odblokuje wielki potencjał w regionie”.

Kresy.pl/Reuters